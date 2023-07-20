Apple, Birleşik Krallık'ın uçtan uca şifrelenmiş mesajları taramasını sağlayabilecek yeni yasa tasarısına itiraz etti. Şirket, tasarı geçerse hizmetlerinin güvenliğini zayıflatmak yerine ülkede FaceTime ve iMessage'ı kaldırabileceğini ifade etti.

Birleşik Krallık, 2016’da yürürlüğe giren Soruşturma Yetkileri (IPA) yasasında güncellemeler yapmayı planlıyor. Bu güncellemelerle birlikte, mesajlaşma servislerinin müşterilere sunulmadan önce güvenlik özelliklerini İçişleri Bakanlığı’yla paylaşması talep ediliyor. Yasayla, bakanlığın müşterilerin haberi olmadan uçtan uca şifreleme gibi güvenlik özelliklerini devre dışı bırakması sağlanmak isteniyor.

Şu anda değerlendirilme aşamasında olan yasa tasarısı, tahmin edebileceğiniz gibi uçtan uca şifrelenmiş mesajların taranmasına izin vermesi nedeniyle büyük tartışma yarattı. Konuya ilişkin bir açıklama, bugün Apple’dan geldi.

Apple, yasa geçerse FaceTime ve iMessage’ı ülkede kaldıracağını söylüyor

ABD’li teknoloji devi, dokuz sayfalık bir belgeyle planlanan yasa tasarısına itiraz etti. Şirket, ürünlerinin güvenlik özelliklerinde değişiklik yapmaya şiddetle karşı çıktığını belirtti. Tek bir ülke için güvenliği ihlal edebilecek bir değişiklik yapmayacağına vurgu yapan Apple, eğer yürürlüğe girerse ülkede FaceTime ve iMessage gibi popüler hizmetlerini kaldırabileceğini de ekledi.

Şirket, bu tarz bir hamlenin direkt olarak veri güvenliğine tehdit oluşturduğunu ve ciddi problemlere yol açabileceğini söylüyor. Apple ayrıca, insanların bilgisi dışında değişiklik yapmanın mümkün olmayacağını çünkü yazılım güncellemelerinin gerekeceğini de belirtiyor.

Aynı şekilde mesajlaşma devleri WhatsApp ve Signal de karşı çıkanlardan. Hatta Signal de Apple’a benzer şekilde ülkeden çekilebileceğini söylüyor. Aynı şekilde uzmanlar da teknoloji devlerinin bu talepleri kabul etmeyeceğini ve veri gizliliğinin tehlikeye girebileceğine vurgu yapıyor.

Yeni yasa tasarısı şu an için 8 haftalık değerlendirme sürecinde. Bu kadar itiraz varken nasıl bir sonuç olacağını önümüzdeki aylarda göreceğiz. Birleşik Krallık yetkililieri, yeni kuralları çocuk istismarı ve diğer yasa dışı şeyleri taramak için getirmek istediğini söylüyor.