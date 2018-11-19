Apple, Bütün WhatsApp Sticker'larını App Store'dan Sildi

Android ve iOS kullanıcılarının yüzünü güldüren yeni özellik, Apple tarafından adeta baltalandı.

WhatsApp konuşmalarına bir süredir renk katan sticker özelliği, hem iOS hem de Android için kullanıma sunulmuştu. Tıpkı Apple'ın uygulaması iMessage'da olduğu gibi kullanıcılar, sticker paketlerini App Store aracılığı ile indirebiliyor veya varsayılan sticker'ları kullanabiliyordu.

Bugün itibarı ile sürpriz bir gelişme yaşandı; Apple, WhatsApp için hazırlanan bütün sticker paketlerini App Store'dan tek kalemde sildi. Bunun için de 2 farklı gerekçe ortaya koyuldu:

Apple, çalışmak için başka bir mobil uygulamaya ihtiyaç duyan uygulamalara izin vermez.

Aynı işlevi gören çok fazla uygulama ortaya çıkarsa bunlar kaldırılır. Apple 'çok fazla sticker olmasına' karşı olduklarını belirtmiş.

Elbette Apple'ın çıkıp 'iMessage'da bulunan önemli bir özelliğin WhatsApp'a gelmesini sevmedik' diyecek değildi. Bakalım bu uygulamayı daha ne kadar sürdürebilecekler. Nitekim öne sürdükleri gerekçeler hiç de makul değil.