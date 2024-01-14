San Diego'daki yapay zekâ ve Siri ekibini Austin'dekiyle birleştirmek isteyen Apple, bunun sonucunda işten çıkarma akımına katılacak gibi görünüyor.

Yapay zekâ gibi kolaylık sağlayan araçların az sayıda kişiyle çok kişinin işini görmesi gibi avantajlar ve sektördeki kıtlıklardan doğan yüksek masraflar, son dönemde teknoloji şirketlerinin geniş çaplı işten çıkarma yapmalarına sebep oluyor. Örneğin Amazon, sadece 2023’te 27 bin çalışanını işten çıkarmıştı.

Bunun haricinde Spotify, Twitch ve Google gibi pek çok dev şirketin de büyük kitleleri işten çıkardığını ve daha fazlasını da planladığını biliyoruz. Apple da dolaylı yoldan bu akıma dahil olmuş durumda. Neden ‘dolaylı yoldan’ diye spesifik olarak belirttiğimizi de anlatalım.

San Diego’daki 121 kişilik Siri ekibinin Texas’a taşınması istendi.

Bu hamleyle teknoloji devi, iki takımı birleştirmeyi amaçlıyor. Fakat tahmin edeceğimiz üzere 121 kişilik ekibin kayıpsız ve sorunsuz bir şekilde farklı bir yere taşınması imkânsız gibi bir şey. Bu yüzden de konuya aşina olan kaynaklar, çok sayıda kişinin işten çıkmak durumunda olacağını ön görüyor.

Söz konusu ekip, Siri’nin isabetliliğinden ve gelişiminden sorumlu. Ayrıca Çin, Hindistan, İrlanda ve İspanya’da da ofisleri bulunuyor. Başta belli bir taşınma kararından haberdar olan çalışanlara bunun şehir içinde farklı bir ofis olduğu belirtilmiş ve taşınmak için koliler ulaştırılmış. Fakat şu anda konum değişerek Austin olmuş.

Çalışanlar taşınmaya pek de istekli değil.

Şirket içinde farklı iş ilanlarına başvurabileceklerine yönelik dönüş alan çalışanların çoğu, mühendislik bilgisine sahip olmadıkları için durumun pek de telafi edilemeyeceğini düşünüyor.

Kararın arkasında ne olduğu bilinmese de kaynaklara göre Apple, şubat ayının sonuna kadar çalışanların taşınıp taşınmayacaklarına yönelik karar vermelerinin gerektiğini belirtmiş.

Taşınmayı kabul edip etmemenin sonuçları neler?

Taşınmama kararı veren çalışanlar, 26 Nisan’da işten çıkarılacak. Bu kişiler 4 haftalık tazminat alacaklar. Ayrıca Apple’da geçirdikleri her bir yıl, 4’ün üzerine ek hafta olarak eklenecek. 6 aylık da sağlık sigortası sunulacak.

Taşınmayı kabul edenler ise görevlerine devam etmenin yanı sıra, taşınma desteği olarak 7.000 dolar alacak.

Söz konusu bilgiler, tartışmalara yakın olduğunu belirten kaynaklardan geliyor. Apple, resmî olarak duyurduğu zaman tüm detaylar netleşecektir. Sizin düşünceleriniz neler?