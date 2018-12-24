Apple Çentikli Ekranı 2020 Yılına Kadar Kullanacak

Apple, iPhone'larının çentikli tasarımını 2020 yılına kadar değiştirmeyecek.

İlk kez 2017 Ekim ayında duyurduğu iPhone X'da çentikli ekran kullanan Apple, bu yıl piyasaya sürdüğü 3 iPhone modelli iPhone XR, Xs ve Xs Max'de de çentikli ekranı kullanmaya devam etmişti.

Çentiksiz ve delikli ekrana sahip akıllı telefonlar yavaş yavaş duyurulurken ve hatta piyasaya sürülürken, Apple'ın çentikli ekranı 2020 yılına kadar kullanmaya devam edeceği söylentisi ortaya çıktı.

Sektör devi diğer akıllı telefon üreticileri çentikli ekrandan kurtulmak için çözümler ararken Apple'ın yerinde sayıklaması kullanıcılar tarafından olumsuz karşılanacaktır. Apple'ın Infinity-O benzeri delikli bir ekrana yönelmek istememesinin sebeplerinden birisinin de Apple'ın, Samsung'un sahip olduğu gibi bir ekran üretim tesisine sahip olmaması olarak düşünülüyor.

Delikli ekrana sahip bir iPhone'da Apple'ın oldukça başarılı 3 boyutlu yüz tanıma ile kilit açma sisteminin nerede konumlandırılacağı da ayrı bir mesele oluyor zirâ Samsung, gelişmiş yüz tanıma ile kilit açma sistemini Galaxy S10 akıllı telefonlarında -bu sensörleri yerleştirebileceği bir boşluk olmadığı için- bulundurmayacak.