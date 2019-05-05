Apple CEO'su Tim Cook: "Dijital Gizlilik Kriz Haline Geldi"

Verdiği bir röportajda kullanıcı gizliliğinin korunmasıyla ilgili açıklamalar yapan Apple CEO'su Tim Cook, çevrimiçi gizliliğin "kriz" boyutunda önemli bir sorun haline geldiğini belirtti.

Apple CEO'su Tim Cook, ABC News'e verdiği bir röportajta çevrimiçi gizliliği bir "kriz" olarak nitelendirdi ve şirketin gizlilik konusundaki duruşunu tekrar doğruladı. "Gizlilik, başlı başına bir kriz haline geldi." dedi.

Cook, röportajda Apple'ın Google ve Facebook gibi şirketlerden farklı olarak reklamcılığa odaklanmadığına ve bu doğrultuda reklam hedeflemesini iyileştirmek için kullanıcı verilerini kullanmadığına dikkat çekti.

"Siz bizim ürünümüz değilsiniz. Bizim ürünlerimiz iPhone'lar ve iPad'ler. Verilerinizin değerinin farkındayız. Bu nedenle onları özel ve güvende tutmanıza yardımcı olmak istiyoruz." dedi.

Cook, tüketici gizliliğini savunan biri olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Bu doğrultuda şirketlerin veri toplamalarının ve şirketler arasında tüketici verilerinin paylaşılmasının zorlaştırılmasına yönelik hükümet çalışmalarına destek verdiği biliniyor.

Apple, tüketicilerin verilerini toplamıyor fakat iPhone'un Safari tarayıcısında varsayılan arama motoru olan Google ile ortaklığından maddi kazanç sağlıyor. İki şirket tarafından anlaşmanın şartları açıklanmadı ancak analistlere göre 2019'da Google'ın Apple'a 12 milyar dolar ödeyebileceği düşünülüyor. Tim Cook konu hakkında yaptığı açıklamada Google ile çalıştıklarını, çünkü onun en iyi tarayıcı olduğunu düşündüklerini söyledi.

Cook son olarak durumu bir kriz olarak nitelendirse de düzeltilebilir olduğunu belirtti. Sorunun birlikte aşılabileceğini ve bu sorunla mücadele etmek için müttefik olacaklarını söyledi.