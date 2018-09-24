Dr. Dre'nin 2016 yılından beri üzerinde çalıştığı seks, uyuşturucu ve şiddet temasını işleyeceği belgesel tadındaki yapım, Tim Cook tarafından iptal edildi.

Dr. Dre'nin hayatından kesitler sunacağı açıklanan ve Apple'ın yeni yayıncılık platformu üzerinden yayınlanacak olan 8 bölümlük drama serisi Tim Cook tarafından bizzat iptal edildi. Apple'ın önümüzdeki süreçte Netflix ile olan rekabette, daha az şiddet ve daha az küfür içeren yapımlarla karşımızda olacağının da bir göstergesi diyebiliriz bunun için.

Geçtiğimiz aylarda, 2018'in yılının sonlarına sarktığı belirtilen Apple'ın yayın platformu, Wall Street Journal'ın belirttiğine göre 2019'un Mart ayına ertelenmiş durumda. Şüphesiz ki burada Apple'ın oldukça sıkı ve kısıtlayıcı politikalarının da etkisi bulunuyor.

Şu an için Apple'ın hazırda tuttuğu 12 yeni seri bulunuyor. Elbette bu Apple'ın yeni bir yayın platformu oluşturması için oldukça az. Önümüzdeki süreçteyse bu katı politikalarla birlikte insanların ilgisini çekebilecek yapımlar çıkarıp çıkaramayacakları da merak konusu.