Gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik sıkıntıların kendilerini ciddi şekilde etkilediğini belirten Tim Cook, bu yılki satış hedeflerine ulaşamayacaklarını belirtti.

İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters’a açıklamalarda bulunan Apple CEO’su Tim Cook, bu yılki satış hedeflerine ulaşmalarını beklemediğini dile getirdi. Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan ekonomik sıkıntıların hedeflerine ulaşmalarını engellediğini belirten Cook, borsayı gelen düşük satış rakamlarına hazırladı.

Tahminlere göre Apple, Aralık ayı ile sona erecek yılın son finansal çeyreğinde 91 milyar dolar gelir elde edecek. ‘’Gelişmekte olan pazarlarda sıkıntı var’’ diyen Tim Cook ise yatırımcılara konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda sıkıntı yaşadıkları pazarları Türkiye, Hindistan, Rusya ve Brezilya olarak gösterdi.

Bir dönem 7 TL’ye kadar yükselen dolar kuru, Apple’ı ürünlerine zam yapmaya mecbur bırakmıştı ve iPhone fiyatları, otomobil fiyatları ile yarışır hale gelmişti. Ancak Brunson’ın serbest bırakılmasıyla kısmen de olsa çözülen Türkiye-ABD arasındaki kriz, kurun yeniden 5.5 TL seviyelerine inmesini sağladı.

Dolar kurunun ciddi şekilde düşüş gösterdiğini gören Apple, Türkiye’deki ürünlerinin fiyatlarını indirdi. Fakat yapılan bu indirime rağmen başta iPhone’lar olmak üzere tüm Apple ürünleri cep yakmaya devam ediyor. Zira geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 8 Plus, 6700 TL başlangıç fiyatına sahipken bu yılın başlarında tanıtılan Galaxy S9’u Samsung Türkiye garantisi ile 3800 TL gibi fiyatlara bulmak mümkün.