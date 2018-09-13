Tim Cook Yeni iPhone Fiyatları Hakkında İlk Kez Konuştu

12 Eylül’de düzenlenen lansmanla iPhone Xs, Xs Max ve XR modellerini tanıtan Apple, eş zamanlı olarak iPhone X, 6s ve SE modellerini satıştan kaldırdı. Şu anda yeni modellerle birlikte satışta olan tüm telefonlar hakkında Tim Cook “Herkese hizmet etmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Apple’ın Türkiye’de uyguladığı fiyat politikası büyük tartışmalara neden olurken, yeni cihazlarını 749 ila 1449 dolar arasında konumlandıran Apple, fiyatlarıyla cepleri yangın yerine çeviriyor. Nitekim bu fiyatlar ABD’deki alım gücü açısından da yüksek olarak karşılanıyor.

Apple’ın artık satıştan kaldırdığı iPhone 6s, iPhone X ve iPhone SE modellerinden sonra artık raflarda 7 farklı iPhone modelini görüyoruz. Bu modeller sırasıyla şu şekilde:

iPhone 7: Minimum 449 dolar (4.999 TL)

iPhone 7 Plus: Minimum 569 dolar (6.299 TL)

iPhone 8: Minimum 599 dolar (6.499 TL)

iPhone 8 Plus: Minimum 699 dolar (7.499 TL)

iPhone XR: Minimum 749 dolar (TR fiyatı net değil, beklenti 8 ila 9 bin TL arasında)

iPhone Xs: Minimum 999 dolar (Beklenti 10 bin TL dolaylarında)

iPhone Xs Max: Mimum 1099 dolar (Beklenti maks. 15 bin TL’ye yakın)

Bunlara ek olarak en yüksek hafıza seçeneğine sahip 512 GB iPhone Xs Max’in fiyatı 1449 dolar. Bir başka deyişle ve Türkiye fiyatlarına göre Apple 5 bin TL ila 15 bin TL arasında değişen fiyatlara satış yapıyor/yapacak.

Apple CEO'su Tim Cook yeni iPhone lansmanından sonra "Herkese hizmet etmek istiyoruz. Müşterilerin aradığı geniş bir yelpazenin, insanların ödeyeceği geniş bir fiyat aralığının olduğunu anlıyoruz. Her zaman düşündük ki, çok fazla inovasyon ve değer sağlıyorsanız, bunun için ödeme yapmak isteyen bir kesim mevcut. Bizim yeterince mantıklı işler çıkarabileceğimizi düşünen büyük bir grup var" açıklamasında bulundu.

Tim Cook, “iPhone'un insanların hayatında çok daha büyük bir rol oynadığını” söyleyerek, fiyatların büyük bir kesimde haklılıkla karşılandığını da sözlerine ekledi.

Apple potansiyel ya da var olan müşterileriyle kurduğu sadakat ilişkisini çok güzel bir temele oturtmuş durumda, bu da firmanın gün geçtikçe daha çok kazanmasını sağlıyor.

Peki siz Tim Cook’un açıklamalarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ihmal etmeyin.