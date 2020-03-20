Apple, Çevrimiçi iPhone Satışlarına Sınırlama Getirdi

Apple, çevrimiçi mağazalarından yapılan iPhone satışlarına kişi başı iki cihaz sınırı getirdi. Çin dışındaki tüm perakende mağazalarını kapatan şirket, neden böyle bir karar aldığını açıklamadı.

Apple, ABD de dahil olmak üzere birçok ülkede çevrimiçi mağazaları üzerinden iPhone satın alımlarını kişi başı iki cihazla sınırlıyor. Apple'ın web sitesi üzerinden cihaz satın almaya çalışan kullanıcılar en fazla iki iPhone satın alabiliyor.

Apple, koronavirüsün yayılması nedeniyle Çin dışındaki tüm mağazalarını kapatmıştı. Şirketin Çin, Hong Kong ve Tayvan ve Singapur'da, iPhone satın alımlarına sınırlama getirdiği bildirildi. Ülkemizde ise henüz böyle bir sınırlama yok.

Apple, iPhone satışlarını sınırlama kararı hakkında yorum yapmadı. Şirketin, tedarik zinciri aksaklıkları nedeniyle böyle bir karar aldığı düşünülüyor. Teknoloji devi daha önce koronavirüsün satışlar üzerinde olumsuz etki yaptığını ve talebin düştüğünü açıklamıştı.

Apple, hastalığın Çin'de yayılmaya başladığı dönemlerde, ülkedeki tüm perakende mağazalarını kapatmıştı. Çin'in salgını kontrol altına almasının ardından, 13 Mart'ta Apple mağazalarının hepsi tekrar açıldı. Çin'deki fabrikalar faaliyetlerine devam etmeye başlasa da, Apple ve diğer donanım şirketleri Çin dışındaki ülkelerde mağazalarını kapattığı için talep zayıflıyor. Koronavirüs, şu anda 178 ülkeye yayıldı. Hastalık 240.000'den fazla insana bulaştı ve yaklaşık 10.000 insanın ölümüne neden oldu.