Apple, Cihazlarının Ömrünü Bilerek Azaltmakla Suçlandı

Teknoloji devi Apple, Çevre Denetim Komitesi tarafından yürütülen soruşturmada cihazlarının tamir edilebilirliği nedeniyle bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Komite, Apple'ın tamir edilebilirliği azaltarak cihazların ömürlerini kısalttığını iddia etti.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde iPhone model akıllı telefonlarını bilinçli olarak yavaşlattığı için yüklü bir para cezasına çarptırılmıştı. Şirket, 'batterygate' ismi verilen bu durum nedeniyle 113 milyon dolarlık cezayla karşı karşıya kaldı. Fakat Apple'ın derdi henüz sonlanmadı.

The Guardian'ın haberine göre Environmental Audit Committee (Çevre Denetim Komitesi) tarafından yürütülen bir soruşturma, Apple gibi teknoloji devlerine büyük baskı yapıyor. Şirketlerin elektronik çöpleri konusunda almaları gereken tüm önlemleri almadıkları bildiriliyor. Ancak Apple, aynı davada farklı bir yönüyle de eleştiriliyor.

Tamir edilebilirliğin az olması nedeniyle başı dertte:

Apple'ın teknolojik cihazlarının tamir edilmesinin ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte bu durum, Birleşik Krallık'taki parlamenterlerin Apple'ı 'yerleşik eskime' ile suçlamalarına neden oldu. Parlamenterler, Apple'ın ürünlerini bilerek tamir edilmesi zor bir hale getirdiğini iddia etti.

Parlamenterler, sundukları raporda Apple'ın yerleşik eskimesinden şikâyet ederek bu sayede şirketin cihazlarının yaşam sürelerini azalttığını belirtti. Parlamenterler tarafından yapılan soruşturma, Apple gibi teknoloji şirketlerinin dâhili bileşenleri yapıştırıp lehimlediklerini, bunun da herhangi bir onarımı neredeyse imkânsız hale getirdiğini ortaya koydu.

Aynı raporda özellikle Apple cihazlarının tamirinin fazlasıyla pahalı olduğu, bu nedenle de kullanıcılarının kafa karışıklığı yaşadığı söylendi. Rapor, bu kafa karışıklığının kullanıcıları en sonunda ellerindeki ürünü yenilemeye ittiğini ifade etti. Parlamenterlerin hem çevreyi hem de bu iddiayı kapsayan raporuna Apple'dan cevap gecikmedi:

"Apple'ın kaynakları ve hepimizin paylaştığı gezegeni koruma çabalarını yansıtmayan Çevre Denetim Komitesi raporu karşısında şaşırdık ve hayal kırıklığına uğradık. Müşterilerin ticaret yapmaları, geri dönüştürmeleri ve her zamankinde daha güvenli, kaliteli onarımlar almaları için daha fazla seçenek var ve en yeni Apple Watch, iPad ve iPhone serimizin tümünün temel bileşenlerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanılıyor."

"Apple'ın endüstri lideri taahhütlerini belgelemek ve gelecek nesle temiz bir ekonomi ve sağlıklı bir gezegen bırakmak için ortak çabalarımızı destelemek üzere parlamento ve hükümetle birlikte çalışmaya devam edeceğiz."