Apple Şifreli Mesajlar Gönderen Klavye Uygulamasını Kaldırdı

Apple, Çin’in sansür uygulamasının emojilerle şifreleme sağlayarak aşılmasını sağlayan BOOM isimli klavye uygulamasını App Store’dan kaldırdı. Apple’dan yapılan açıklamada, uygulamanın Çin’deki yasaları ihlal ettiği açıklandı.

Çin yönetiminin özellikle COVID-19 salgını sırasında artırdığı sansür uygulamalarının aşılmasını sağlayan BOOM-Text Encryption Keyboard isimli bir klavye uygulaması emojiler kullanarak şifreleme yapıyordu ancak uygulama, Apple tarafından Çin App Store’da yayından kaldırıldı.

BOOM-Text Encryption Keyboard, New York’ta yaşayan 20 yaşındaki Çin vatandaşı olan Wang Huiyu tarafından geliştirildi. Huiyu, uygulamayı koronavirüsü salgını sırasında insanların sansüre takılmadan haberleşebilmesi için bir arkadaşı ile beraber geliştirdi.

Şifreli klavye uygulaması yayınlandıktan bir süre sonra Apple tarafından Çin’de kullanılan App Store’dan kaldırıldı. Apple, uygulamanın kaldırıldığı Huiyu’ya gönderdiği mailde klavye uygulamasının Çin’de yasadışı bir içerik olduğunu açıkladı. Şifreli klavye uygulaması BOOM diğer bölgelerde hala kullanılabiliyor.

Uygulamanın geliştiricisi Wang Huiyu, şubat ayında uygulamayı yayınladıklarını ve uygulamanın bir aydır kullanımda olduğunu söyledi. Huiyu, Boom’un Japonca ve Çince’de dahil olmak üzere birçok dilde mesaj içeriklerini emojilere dönüştürerek şifrelediğini söylüyor.

Apple’ın Çin’in sansür yasalarına boyun eğerek BOOM isimli klavye uygulamasını App Store’dan kaldırması, şirkete tepki doğmasına neden oldu. Apple’ın Çin’in sansür yasalarına bu kadar uyumlu davranmasını istemeyen sivil toplum örgütleri, geçtiğimiz günlerde Apple’a bir mektup yazmışlardı.