Apple'a, çocuk cinsel istismarı nedeniyle ağır bir suçlama yöneltildi. İddiaya göre şirket, çocuk istismarı verilerini yetkili kurumlarla paylaşmıyor. İşte bu önemli suçlamayla ilgili detaylar...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, oldukça kritik bir suçlama ile gündemde. İngiltere Ulusal Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneği (NSPCC), Apple'ın çocuk istismarı ile ilgili sağladığı verilerde doğruyu söylemediğini iddia etti. Kurumun iddiasına göre Apple, çok daha fazla çocuk cinsel istismarı suçu işleniyor olsa da bunların çok küçük bir bölümü için bildirimde bulunuyor.

NSPCC ile ABD merkezli teknoloji firmaları arasında yapılmış bir anlaşma var. Firmaların, bu anlaşma kapsamında tespit ettikleri çocuk istismarı olaylarını ABD Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi'ne (NCMEC) bildirmeleri gerekiyor. İşte sorun, tam olarak burada başlıyor. NSPCC yetkililerine göre Apple, bilerek veya bilmeyerek oldukça az sayıda raporlama yapıyor.

Apple ile NSPCC'nin bağımsız araştırmaları tutarsız sonuçlar veriyor

NSPCC, Apple'a yönelik suçlamalarında çok da haksız değil. Çünkü yetkililer, yaptıkları bağımsız araştırmalarda Nisan 2022 ila Mart 2023 dönemleri arasında 337 istismar durumu yaşandığını tespit ettiler. Apple ise 2023'ün tamamı için sadece 267 olayla ilgili bildirim yaptı. Bu arada; Google'ın 2023 yılında 1.470.958'den fazla, Meta'nın aynı dönemde, Facebook'ta 17.838.422 vaka ve Instagram'da da 11.430.007 vaka bildirdiğini söyleyelim. Arada dağlar kadar fark var.

Apple, konuyla ilgili yeni bir açıklama yapmadı ancak burada ciddi bir sorun olduğu belli. Şirket, daha önce yaptığı açıklamalarda iMessage'daki mesajları okuyamadığına vurgu yapmıştı ancak Meta da WhatsApp mesajlarına ulaşamıyor olmasına rağmen 2023 yılı için 1.389.618 cinsel istismar bildirimi yaptı. Bakalım bu ilginç meselenin altından ne gibi sonuçlar çıkacak...