Bluetooth Destekli Yeni Nesil Apple Pencil Tanıtılabilir

Apple geçtiğimiz Eylül ayı sonunda yeni iPad ve iPad Pro modellerini Çin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na onaylatmıştı. iPad'ler dışında Bluetooth destekli bir cihaz da onaylandı. Karşımızda yeni bir Apple Pencil olabilir.

Avrasya Ekonomi Komisyonu'ndaki belgelerden ve MySmartPrice'ın söylediklerinden öğrendiğimize göre Apple A1876, A1980 ve A1993 model numaralarına sahip iPad modellerini Temmuz ayında kaydetmişti. Bu modeller daha önceki iPad modellerine karşılık gelse de A1993 model numarasıyla ilk defa karşılaşıyoruz.

Yeni Mac'lerin de eli kulağında olduğu şu zamanlarda Apple'ın bu ay içindeki bir etkinlikle hem yeni Mac'leri hem de yeni iPad'leri tanıtabileceği, bu onaylardan sonra biraz daha olası hale geldi. iPhone XR'ın çıkış tarihine ve geçmiş Apple etkinliklerine de baktığımızda bu tarihin Ekim'in son haftası olması uzak bir ihtimal değil.

Söylentiler, yeni iPad Pro'nun AirPods tarzı kablosuz bağlantı sunan ikinci jenerasyon bir Apple Pencil ile gelebileceğini de söylüyor. Çin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayladığı "Bluetooth destekli bir cihaz" da bu durumu güçlendiriyor. Fakat elimizde başka herhangi bir bilgi yok.

Apple'ın geçen sene olduğu gibi 10.5 ve 12.9 inçlik iki farklı iPad Pro modeli tanıtacağı beklenirken, cihazların daha ince çerçevelere sahip olacağı düşünülmekte. Yeni iPad Pro'ların Face ID'ye sahip olacağına kesin gözüyle bakılırken Lightning yerine USB-C portuna sahip olup olmayacağı belirsiz.