Apple, Corona Virüsüyle Mücadele Edenlere Bağışta Bulunacak

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen, ardından dünyanın birçok gölgesinde rastlanan Corona virüsü, hâlihazırda 41 kişinin ölümüne neden olmuş durumda. Sadece Çin'i değil, tüm dünyayı ilgilendiren bu sorun, Apple'ın CEO'su Tim Cook'un da dikkatini çekti. Cook, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Apple'ın Corona virüsüyle mücadele eden gruplara bağışta bulunacağını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Çin'de ortaya çıkan ölümcül Corona virüsü salgını, şu anda tüm dünyayı tehdit ediyor. Çin'de Wuhan şehrinin karantina altına alınmasına, Wuhan dışında 9 şehrin de giriş çıkışlarına kısıtlama konmasına neden olan virüs, dünya genelinde birçok kişinin korkulu rüyası hâline geldi.

Türkiye dâhil birçok ülke, havalimanlarında yurt dışından gelen yolcular için önlemler alırken hâlihazırda 1.300 kişiye bulaşmış olan virüsün daha da yayılmaması adına yoğun çaba sarf ediliyor. Hem devletlerin hem de bağımsız sağlık kuruluşlarının yürüttüğü bu çabalar, maddi ve manevi destek bulmaya devam ediyor. Corona virüsüyle mücadele edenlere destek veren son isimse Apple'ın CEO'su Tim Cook oldu.

Tim Cook: 'Apple, Corona virüsüyle mücadele gruplara bağışta bulunacak'

Resmi Twitter hesabından Corona virüsüyle ilgili açıklamada bulunan Tim Cook, "İnsanlar Çin'de ve dünya genelinde Ay Takvimi Yeni Yılı'nı kutlarken biz de Corona virüsünden etkilenenlere sevgi ve desteğimizi gönderiyoruz. Apple, virüsten etkilenenlere yardımcı olan sahadaki gruplara bağışta bulunacak" ifadelerini kullandı. Karantina bölgesinden tıbbi malzeme yetersizliği hakkında gelen haberlerden sonra Cook'un açıklaması, bölgede salgınla mücadele edenleri mutlu edebilir.

2002 yılında Çin'de görülen ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan SARS virüsüne benzer bir virüs olduğu söylenen Corona virüsü, şu anda dünya genelinde 41 kişinin hayatını kaybetmesinin nedeni olarak gösteriliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün de acil durum ilan ederek dikkat çektiği salgın; burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi belirtilerle karşımıza çıkıyor. Salgının yayılmaması içinse önlemler her dakika artırılıyor.

Son olarak Avustralya, Fransa ve Malezya'da da karşılaşılan virüsün hızlı yayılması, dünya genelinde paniğe neden olurken uzmanlar, hem yayılmayı durdurmak hem de virüsle mücadele etmek için çalışmalarına devam ediyorlar. Apple'ın bu desteği de çalışmalar için ciddi bir finansal destek sağlayabilir. Apple'ın ne kadar bağış yapacağı ya da bağışı ne zaman gerçekleştireceğiyse bilinmiyor.