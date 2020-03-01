Apple, Çin’de Kalan Çalışanlarına Bakım Paketi Gönderdi

Apple, Corona virüsü salgını nedeniyle ülkede kalan çalışanlarına bakım paketleri gönderdi. Gönderilen bakım paketlerinin yiyecek, el dezenfektanı ve 10.2 inç iPad gibi malzemeler barındırdığı öğrenildi. Teknoloji devi bu düşünceli hareketiyle çalışanlarından yine iyi tepkiler almayı bildi.

Apple, Çin'de kalan çalışanlarının moralini yüksek tutmak için belirli paketler hazırlayarak bu paketleri Çin'e gönderdi. Paketler hakkında açıklama yapan Apple, CareKit ismi verilen bakım paketlerinin, Hershey's markasının şekerleri ve tereyağlı kurabiyeleri gibi mutluluk verecek yiyecekler içerecek şekilde tasarlandığını bildirdi. Bunun yanında paketler ayrıca çay, el dezenfektanı ve daha birçok ürün de içeriyor. Paket içeriğinde yer alan en önemli ürün ise 10,2 inç iPad olarak öne çıkıyor. Apple, iPad'in çocukların çevrimiçi öğrenimini kesintiye uğratmaması ya da sadece güzel zaman geçirmesi için kullanılabileceğini söylüyor.

Apple tarafından gönderilen paketten bir de mektup çıktığı bildirildi. Mektupta yazanlar şu şekilde paylaşıldı: “Hubei ve Wenzhou'daki Sevgili Meslektaşlarım,umarız bu not sizi sağlıklı ve iyi şekilde bulur. Sizinle yaptığımız son görüşmeden bu yana, bu zorlu zamanda hepinizin güçlü kalacağını biliyoruz. Karşılaştığınız zorlukları anlıyoruz. Size ve ailenize en iyi desteği sunmak istiyoruz. Siz ve aileniz için bir CareKit ile birlikte tüm Apple Ekibi adına en iyi dileklerimizi gönderiyoruz. Kitte, çocukların çevrimiçi öğrenmesini kolaylaştırmak veya uzun süre evinizden uzak dururken zaman geçirmenize yardımcı olacak güzel öğeler ve bir iPad bulacaksınız.”

Mektup ayrıca Apple'ın ComPsych ile ortaklaşa olarak bu çalışanlara sağladığı Çalışan Yardım Programı'nı da detaylandırıyor. Apple, bu programın çalışanlara ve ailelere ‘geniş çaplı yardım’ sağlayabileceğini söylüyor. Apple'ın ocak ayında düzenlediği 2020 toplantısı sırasında Tim Cook, Apple'ın Corona virüsü salgını nedeniyle Çin'e seyahat etmeyi kısıtladığını açıklamıştı. Son zamanlarda Cook, durumun Çin'de kontrol altında olduğuna ve iyileştiğine inandığını her fırsatta belirtiyor.

Apple CareKit nedir?

Apple’ın yaptığı bu hareketin ardından herkes bu bakım paketi hakkındaki detayları merak etmeye başladı. Biz de CareKit’in ne olduğuna dair teknoloji devinin resmi olarak yaptığı açıklamaya göre aktardığı detayları sizinle paylaşmak istedik.

Yaptığı tanıtımda Apple, ‘Sağlığınız hakkında ne kadar bilgiye sahip olursanız, ona o kadar dikkat edebilirsiniz’ cümlesiyle giriş yapmış durumda. CareKit’i yaratma sebeplerini, insanların sağlık durumunu yönetme konusunda aktif rol oynamları olarak açıklayan şirket, paketin sağlık durumunuzu yönetmenize yardımcı olan uygulamalar geliştirmelerini sağlayan açık kaynaklı bir yazılım çerçevesi olduğunu bildiriyor. Apple’ın bir sonraki hamlesi ise şimdiden merakla bekleniyor.