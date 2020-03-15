Apple, Corona Virüsüyle İlgili Oyunları Engelliyor

COVID-19 virüsü ya da daha bilinen adıyla Corona virüsü, tüm dünyada panik yaratmış durumda. Apple, bu durumdan istifade eden eğlence amaçlı uygulamaları ve oyunları App Store’dan engellediğini duyurdu.

Açıklanan resmi rakamlara göre 5 bin 839 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Corona virüsü, tüm dünyanın gündeminde. Tabii geliştiriciler de tüm dünyanın ilgisini çekmesi sonrası bu tarz uygulama ve oyunlar geliştirmeye başladılar. Buna önlem almak isteyen Apple, pandemi hastalığı ana tema olarak kullanan tüm eğlence uygulamalarını kaldırdı.

Teknoloji devi, bu konuda eğlenceli amaçlı değil bilgi verme amaçlı uygulamaların yanında duruyor. Şirket, neredeyse dünyanın her yerine yayılan bu küresel hastalıkla ilgili resmi kaynaklardan gelen rakamlarla bilgi veren uygulamaları kaldırmadı.

Corona virüsüyle ilgili oyunlara izin yok

ABD merkezli teknoloji devi, bugün geliştiriciler yayınladığı açıklamasında ana konusu Corona virüsü olan oyunların engelleneceğini duyurdu. Şirket, “Teması COVID-19 olan oyunlara veya eğlence uygulamalarına izin verilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Ancak bu karar, genel olarak pandemi hastalıklarla ilgili olan oyunları etkilemeyecek. Örnek vermek gerekirse kullanıcılar, Plague Inc. oyununa sorunsuz bir şekilde erişilebilecek. Oyunun, Çin hükûmetinin baskıları sonucunda Çin’deki App Store’dan kaldırıldığını da eklemekte fayda var.

Apple, güvenilir olmayan kaynakların sağlıkla ilgili uygulamalarını hâlihazırda reddediyordu. Şirket, şimdi bunlar arasına COVID-19’u da dahil etti. Teknoloji devi, Corona virüsüyle ilgili olarak hükûmet organizasyonları, sağlık odaklı sivil toplum kuruluşları, sağlık sorunları konusunda sertifikası olan şirketler ve tıp ya da eğitim enstitülerinin uygulama sunabileceğini ifade etti.

Doğal olarak birçok sektörü olumsuz etkileyen COVID-19 hastalığından etkilenen şirketlerden bir tanesi de Apple oldu. Şirket, Çin dışındaki tüm perakende satış mağazalarını da iki haftalığına kapattı.