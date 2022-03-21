Apple'ın Foxconn fabrikası, salgın sebebiyle bir süredir karantina altındaydı. Ancak yeni gelen bilgilere göre fabrika, çalışmaya kaldığı yerden tekrar başladı.

Yeni bir COVID-19 salgını sebebiyle Foxconn’un Shenzhen fabrikasının, hükümet tarafından uygulanan sıkı bir karantina sürecine girdiği; bu sürede iPhone üretimine ara vermek zorunda kalındığı bildirilmişti. Bu olayın Apple’ın tam da yeni iPhone SE 3'ü duyurmasının ve iPhone 13 serisi için daha fazla renk seçeneği üretileceğini açıklamasının üzerine denk gelmesi ise üretimde önemli bir aksaklık olup olmayacağı ve şirketin bu durumdan maddi olarak nasıl etkileneceği gibi soruları akıllara getirmişti.

Apple’dan gelen yeni bilgilere göre ise şirket, yaklaşık 2 haftalık aranın ardından ‘temelde’ normal operasyonlara döndüğünü bildirdi. Analistlerden gelen açıklamalar ise bu aksaklığın Apple’ı pek de etkilemediği yönünde oldu.

Personellerin bir kısmı 'kısmi karantinada' çalışmaya devam edecek

Nikkei Asia, bahsi geçen Foxconn fabrikasının, bazı personeller kısmi karantina diyebileceğimiz şekilde; bir arada yaşayacak ve bir alanda çalışmaya devam edecek şekilde geçtiğimiz çarşamba günü üretim ve operasyonlara yeniden başladığını bildirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “temelde normal çalışma düzeni ve üretim operasyonlarına devam ettiği” ifade edildi. Bununla birlikte şirket, bu durumun "salgın önleme politikalarına uyulması ve salgın önleme ve kontrolünün sıkı bir şekilde uygulanması öncülüğünde" gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan açıklamada, iPhone üretiminin bir süreliğine durdurulması gerekmesine rağmen, Foxconn'un iPhone üretiminin Shenzhen'de gerçekleşen kısmının oldukça küçük olduğu; çoğunluğunun ise Zhengzhou'da gerçekleştiğini belirtildi.

Bir analist tarafından yapılan açıklamada ise Foxconn fabrikasındaki bu 12 günlük karantina, iPhone üretiminin sadece yaklaşık yüzde 10’unu etkileyebildi. Tabii bu yine de üretimin normale dönmesinin Apple için iyi bir haber olduğu gerçeğini değiştirmiyor.