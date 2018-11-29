  • iPhone XR Satışları, iPhone Xs'i Geride Bıraktı

Apple'da Keyifler Kaçık: iPhone XR Satışları, iPhone Xs'i Geride Bıraktı

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Bizzat Apple yöneticisi tarafından yapılan açıklamaya göre Apple hayranları, Apple'ın premium modelleri olan iPhone Xs ve iPhone Xs Max yerine uygun fiyatlı iPhone XR'a yönelmiş durumdalar.

iPhone 6 tasarımını küçük iyileştirmeler yaparak uzun yıllar boyunca kullanan Apple, iPhone X ile birlikte tasarımını güncellemiş ve ilk çentikli tasarımını ortaya çıkarmıştı. Çentikli iPhone X, Apple kullanıcıları tarafından o kadar çok sevildi ki tartışmalı fiyatına rağmen 2017 model iPhone’lar arasında en çok satılan model olmayı başardı.
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Bugüne geldiğimizde ise işler tamamen değişmiş durumda. Apple, geçtiğimiz yılın aksine premium modeller olan iPhone Xs ve Xs Max gibi uygun fiyatlı model olan iPhone XR’da da çentikli tasarımı tercih etti. Bu durum, tasarımı nedeni ile iPhone Xs’i tercih edecek olan kullanıcıların daha uygun fiyatlı iPhone XR’ı tercih etmesine neden oldu.

Apple’da Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı olan Greg Joswiak, CNET’e yaptığı açıklama ile iPhone XR’ın piyasaya çıktığı günden bu yana 2018 model iPhone’lar içinde en fazla satılan model olduğunu belirtti. Üstelik bu sonuç yalnızca genel toplamda değil, haftalık sonuçlarda da aynı şekilde ilerliyor.
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Ortaya atılan bazı iddialar, tüketicilerin iPhone’lara olan ilgisinin azaldığını, bu nedenle de Apple’ın üretimi yavaşlattığını belirtiyordu. İddiaların gerçek olup olmadığı Joswiak’a soruldu fakat tahmin edebileceğiniz gibi Apple kanadından bu konu ile ilgili bir yanıt gelmedi. Görünüşe göre Apple’ın her geçen gün fiyatları biraz daha artırıyor olması, Apple hayranlarının şirket ile bağını koparmaya başlamış durumda.

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/Apple-iPhone-XR-best-selling_id111461
Etiketler: apple, iphone xr
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