Apple'dan 17 Yaşındaki Türk Yazılımcıya Bir Teşekkür Daha

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, daha önce onur ve teşekkür listelerinde yer verdiği 17 yaşındaki genç geliştirici Yiğit Can Yılmaz'a şimdi de iOS 12.1.1'in ek teşekkür listesinde yer verdi.

Kahramanmaraş’ta yaşayan ve henüz bir lise öğrencisi olan Yiğit Can Yılmaz, daha önce gerçekleştirdiği çalışmalar ile Apple’ın sanal asistanı Siri’de önemli bir güvenlik açığı keşfetmiş ve bu güvenlik açığını Apple’a bildirmesi onu Apple’ın onur listesine sokmuştu.

Yiğit Can, ilerleyen dönemde çalışmalarına devam etti ve bu kez Apple tarafından geliştirilen ve tüm Apple ürünlerinde varsayılan web tarayıcı olan Safari’de bir güvenlik açığı buldu. Bu açığı da Apple’a bildiren Yılmaz, bu kez de şirketin teşekkür listesine girmeye hak kazandı.

Şimdiden Apple’ın onur ve teşekkür listesine girerek şahane bir geliştirici olacağının sinyallerini veren Yiğit Can Yılmaz, bugün itibari ile Apple kullanıcılarına sunulan iOS 12.1.1’in ek teşekkür listesinde yer almayı başardı.

Apple Destek sayfasında yer alan ‘iOS 12.1.1 Güvenlik İçeriği Hakkında’ bölümüne ‘Yardımlarından dolayı Yiğit Can YILMAZ’a teşekkür ediyoruz’ şeklinde bir ifade ekleyen Apple, genç geliştiricinin çalışmalarını bir kez daha takdir etmiş oldu.