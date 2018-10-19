Apple'dan Apple Watch Sahipleri İçin USB-C Sürprizi

Apple kullanıcıları yıllardır ürünleri için normal şarj cihazları kullanmak zorunda kalıyor. Peki bu durumdan sıkılmadınız mı?

Apple'ın yakında USB-C'ye geçeceği aylardır konuşuluyor. Bugün Apple tarafından yapılan açıklama, bu söylentileri doğrular nitelikte. Apple Watch için yeni bir USB-C destekli şarj cihazı piyasaya süreceğini açıklayan şirket, kullanıcılarını bir hayli sevindirdi. Söz konusu yeni şarj cihazının manyetik kısmını saatinizin arkasına takıp saatinizi güç kaynağı ile şarj edebileceksiniz. Ayrıca yeni USB-C şarj cihazını hareket halindeyken MacBook'a bağlayarak da saatinizi şarj edebileceksiniz.

Şarj kablosu uzunluğunun ise 30 cm olması bekleniyor. Bütün bu özellikler Apple kullanıcılarını bir hayli heyecanladırmışa benziyor. USB-C şarj cihazları, Apple'ın gelecekteki planlamalarına dair bize ipuçları veriyor. Eğer söylentiler doğruysa bu yeni şarj cihazları öncelikle iPad'e gelecek.

Eylül ayında, Apple'ın bir sonraki iPad Pro'yu bir USB-C şarj bağlantı noktasıyla kullanabileceği söylentileri oraya çıkmıştı. Apple'ın ilerleyen zamanlarda USB-C özelliğini tüm cihazlara yayması bekleniyor.