Apple'dan Çekinen OnePlus, Lansman Tarihini Değiştirdi

Apple, geçtiğimiz günlerde yeni cihazlarını tanıtacağı etkinliğin tarihi 30 Ekim olarak açıklamıştı. OnePlus ise 6T'nin lansmanını çok önceden verdiği bir kararla yine 30 Ekim'de gerçekleştirecekti. Ancak Çinli şirket, herhangi bir çakışma olmasın diye lansman tarihini 29 Ekim'e çekti.

OnePlus topluluk forumlarına gönderilen bir bildiride, OnePlus CEO'su Pete Lau -şirketin teknoloji habercileriyle olan ilişkilerinin ışığında- tanıtım etkinliğinin Apple ile aynı gün gerçekleşmesi durumda şirketin Apple'ın gölgesinde kalacağını söyledi.

Nihayetinde şirket bunun bir no-win durumu olduğunu biliyor ve "tarihlerindeki en önemli cihazlarından birinin lansmanının başka harika ürünlerden etkilenmesini istemediğini" açıklıyor. Şirket, etkinliğe 30 Ekim için bilet alıp da yeni tarihte katılamayacak olanlar için iade çalışması da başlattı. OnePlus aynı zamanda -eğer gerekirse -kalacak yer ve uçak biletlerinin de ücretlerinin iadesini yapacağını söyledi.

Şirketin planlarını değiştirirken yaşadığı zorluklara rağmen, bu hiç de şaşırtıcı bir gelişme değil. Hiçbir teknoloji şirketi, rakiplerinin kendi cihazlarını gölgede bırakmasını istemez; yüksek ihtimalle Apple da kendi lansman tarihini değiştiremeyecekti. Bu yüzden OnePlus'ın bunu düşünüp hamle atabilmiş olması sevindirici.

OnePlus, 29 Ekim'deki etkinliğinde 6T cihazını tanıtacak. Telefonun ekrandaki parmak izi sensörü ve kulaklık girişinin olmaması özellikleri haricinde nasıl yeniliklerle geleceğini yakın zamanda resmi olarak öğreneceğiz.