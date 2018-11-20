Apple iPad Pro’yu bir sonraki nesil bilgisayarların başlangıcı olarak görüyor olabilir. Bu konudaki fikirlerini de 5 maddeyle özetleyip bir de video çekmişler.

Apple’ın yeni iPad Pro’ları 11 inçlik ve 12.9 inçlik iki ayrı modelde satışa sunulmuştu. Her iki modelde de LCD ekran, ince bir çerçeve, yüz tanıma özelliği ve güçlü A12X çipseti vardı.

Apple’ın videosundaki ilk sebep de A12X çipseti. A12X sayesinde cihazın peek çok bilgisayardan daha güçlü olduğu söyleniyor. iPad Pro’da photoshop’un masaüstü versiyonu kullanılabiliyor.

İkinci sebep ise iPad Pro’nun çok yönlülüğü. App Store sayesinde tableti bir sinema, kitap, tasarım aracı ya da müzik stüdyosuna çevirmek mümkün.

Üçüncü sebep ise iPad Pro’nun taşıma kolaylığı. Cihazın ağırlığı sadece 450 gram olmasına rağmen on saatlik pil ömrü var.

Dördüncü sebep olarak dokunmatik ekran gösterilmiş. Çoklu işlem yapabilen cihazda bir uygulamadan aldığınız çıktıyı doğrudan bir diğer uygulamaya atabilirsiniz. Uygulamalar arası geçişler için tek bir parmak hareketi yetiyor.

Son olarak da Apple Pencil beşinci sebep olarak gösterilmiş. Bu kalemle çok daha hassas çizim yapmak ve evrak imzalamak mümkün oluyor.

The Smart Keyboard Folio adlı aparatı da almanız durumunda fiziksel bir QWERTY klavyeniz de olmuş oluyor. Bu haliyle de klasik bir bilgisayar gibi kullanılabiliyor.