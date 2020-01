Sabah saatlerinde 2020 yılının ilk çeyreği için mali tablolarını paylaşan Apple'dan, şirkete ilişkin önemli açıklamalar geldi. Apple CEO'su Tim Cook, yaptığı açıklamalarla yan hizmetleri için de fazlasıyla umutlu olduğunu ve bu hizmetleri daha da geliştirmek istediklerini belirtti.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, sabah saatlerinde bir toplantı düzenledi ve bu toplantı kapsamında 2020 yılının ilk çeyreğindeki mali durumunu kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamaların ardından şirketin gelecek dönemlerdeki planlarına yönelik açıklamalarda bulunan Apple CEO'su Tim Cook, şirketin diğer hizmetleri için hem heyecanlı olduğunu hem de çeşitli yeni planlar üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Tim Cook'a göre 2019 yılı; Apple TV+, Apple Card, Apple News+ ve Apple Arcade gibi yeni hizmetlerin tüketicilere sunulduğu bir yıl olarak tarihe geçti. 2020 yılında tüm zamanların rekor gelirini elde ettiklerini açıklayan Cook, bunun tek nedeninin piyasaya sürdüğü iPhone ve diğer ürünler olmadığını, yan hizmetlerin de bu başarıya büyük bir katkı sağladığını ifade etti.

Tim Cook, Apple'ın dijital hizmetlerinin performansından memnun

Sözlerine, kısa bir süre önce kullanıma sundukları Apple TV+ ile devam eden Apple CEO'su, çevrimiçi dizi ve film platformlarının heyecan verici bir başlangıç yaptığını vurguladı. Apple TV+ platformunda bulunan içeriklerin kalitesine de dem vuran Cook, özellikle de The Morning Show'un Altın Küre adaylığı için de büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Apple'ın yan hizmetlerinden bir tanesi de "Apple News+". Şu an için sadece ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada'da kullanılabilen yeni haber akış hizmetlerinin aylık 100 milyondan fazla aktif kullanıcısı olduğunu belirten Cook, Apple News+ hizmetinin ücretli abone sayısını ise net olarak açıklamadı. Cook, Apple Card ve Apple Arcade için de sayı vermekten kaçındı.

Cook, yan hizmetlerinin daha da gelişebilmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Apple CEO'suna göre Apple Arcade, şu an için 100'den fazla oyun desteğine sahip ve ilerleyen dönemlerde bu sayı, daha da artacak. Benzer bir açıklamayı Apple TV+ için de yapan Cook, içeriklerin her geçen gün biraz daha çoğalacağını söyledi.

Apple, bir süredir mali açıdan istediği noktalarda değildi. Ancak görünen o ki özellikle 2019 yılında kullanıcılara sunulan yeni hizmetler, gelecek adına fazlasıyla umut verdi. Bakalım 2020 yılı Apple için nasıl geçecek ve şirket, 2021 başlarına geldiğimizde de aynı açıklamaları yapabilecek mi.