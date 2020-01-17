Apple, Dokunmatik Ekranlı Diz Üstü Bilgisayar Patenti Aldı

Daha önce birkaç kez dokunmatik ekranlı diz üstü bilgisayarlar çıkaracağını yalanlayan Apple'ın aldığı yeni patent, bu kararın tersine çevrilebileceğini gösteriyor. Patentin gelecek nesil Apple ekosistemleri için kullanılacağı tahmin ediliyor.

Apple daha önce birkaç kez dokunmatik ekranlı diz üstü bilgisayar üreteceği iddialarını yalanlamıştı. Yeni ortaya çıkan bir patent, Apple'ın fikrini değiştirmiş olabileceğini gösteriyor.

ABD'de alınan ve 'Çapraz Aygıt Etkileşimi' başlığıyla yayınlanan patentin iPhone, iPad ve Mac'ten oluşan Apple ekosisteminde yer alan cihazların gelecek nesillerinde ortaya çıkacak bir özellik olduğu tahmin ediliyor. Patentte, bir akıllı telefonla diz üstü bilgisayarın çizimlerine ve tariflere yer veriliyor.

Dokunmatik ekran Mac'e ters denmişti

Tariflerden anlaşıldığına göre, bilgisayar ekranı 'dokunmaya duyarlı' ve kullanıcı ekran üzerinde parmaklarıyla farklı işlevleri ve kontrolleri uygulamayı seçebilecek. Daha önce Apple'ın üst düzey yöneticisi Craig Federighi, dokunmatik ekranlı Mac cihazları üretmemeye kadar verdiklerini açıklamıştı. Bunun ana nedeniyse, dokunmatik ekranların elin ekranda gezdiği zahmetli girdi yönteminin erişilebilir 'ergonomik' Mac'e ters düşmesiydi.

Patentte ayrıca yeni çapraz platform işlevi de görülüyor. Tasarımda yer alan bilgilere göre, bir kullanıcı aynı anda iki ya da daha fazla Apple cihazını kullanabilecek. Bu sayede, örneğin Mac bilgisayarda yer alan bir fotoğraf iPhone'a transfer edilip orada da görüntülenebilecek. Böylece farklı cihazlarda depolanan bilgilere erişim kolaylığı sağlanacak.

Patentte dokunmatik ekranın yanı sıra sesli komutla, dokunma girdisiyle ve hatta başka bir cihazın diğerinin önünde tutulmasıyla (örneğin bir MacBook'un önünde tutulan iPhone) erişilebilen yeni bir ekran yansıtma özelliği de yer alıyor. Yine de bunun güncel nesil cihazlarda kullanımının kolay olmadığı, zaman kaybıyla ya da enerji verimsizliğiyle sonuçlanabileceği de kaydediliyor.

Apple'ın yeni patentleri heyecan yaratmıştı

Daha önce de Apple'ın aldığı patentlerde görülen yeni özellikler gündem olmuştu. Örneğin, geçen sene çıktığını gördüğümüz birçok telefonda herhangi bir çentik bulunmuyordu. Geçen aralık ayında ortaya çıkan patentte yer alan cihaz da böyle bir tasarıma sahipti. Ancak Apple’ın 2019 yılında çıkardığı iPhone modellerinde hâlâ çentik bulunuyor.

Apple, bir başka patentinde sanal akustik sistemini güçlendirmeyi hedefliyor. Sanal akustik sistemi, kullanıcılarda seslerin doğrudan bir biçimde hoparlörden değil, iç ya da dış mekanlardan kaynaklandığı illüzyonunu yaratıyor. Sanal akustik için ses sinyali işlemesi, sinema, spor ya da video oyunları deneyimini zenginleştirebilir ve 'orada olma' hissini yaratabilir.