Teknoloji devi Apple, söylentilere göre patentini aldığı dokunmatik ekranlı yeni Macbook'ları denemeye başladı. Şirket, aynı zamanda güvenlik açısından çok daha verimli olduğuna inandığı yüz tanıma sistemini de test ediyor.

Çıkardığı her ürünle gündemin zirvesine oturmayı başaran Apple, bu defa da hızla yayılan söylentiler ile çok konuşuluyor. Teknoloji devi şirketin yeni üreteceği Macbook'ları dokunmatik ekranla tasarlayacağı ve FaceID (yüz tanıma özelliği) ile donatacağı konuşuluyor. Apple'ın sayısız patent başvurusu arasında dokunmatik ekranlı Mac'ler de yer alıyor. Söylentiler ise firmanın bu defa dokunmatik ekranları hayata geçireceği yönünde.

Bilgisayarlarda dokunmatik ekran kullanımı, ergonomik olmadığı gerekçesiyle Steve Jobs tarafından desteklenmeyen bir fikirdi. Teknoloji geliştikçe Apple'ın rakipleri, ürettikleri bilgisayarlarda dokunmatik ekran özelliklerini de kullanıcıya sunmaya başladı. Macbook'larında yenilik arayan Apple'ın, yeni jenerasyon üretimlerinde patentini aldığı dokunmatik ekranları kullanabileceği söyleniyor. Şirkete yakın olan kaynaklara göre ise, şirket bu yeniliği bir gün bilgisayarlarına uygulasa bile, bu olay yakın bir tarihte olmayacak.

Apple'ın bilgisayarlarında kullanmayı planladığı bir diğer yenilik ise bazı iPhone'larda kullanılan FaceID özelliği. Şirket yetkilileri, yüz tanıma özelliğinin parmak izi okuyucusundan çok daha güvenli olduğuna inanıyor. Bu nedenle yeni Macbook'lardaki güvenlik önlemlerini artırmak için FaceID kullanılacağına kesin gözüyle bakılıyor.