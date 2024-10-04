Sahte iPhone'ların seri numaralarını değiştirerek Apple'ı dolandıran ikiliye 1,5 milyon dolar para cezası verildi. İki dolandırıcı, 50 aydan fazla süreyle hapis cezası da aldı.

ABD'de yaşamını sürdüren Çinli çift, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ı dolandırdıktan sonra yakayı ele verdi. Dev şirketi 2,5 milyon dolar civarı zarara uğratan çifte 1,5 milyon dolar para cezası üzerine bir de hapis cezası verildi.

Haotian Sun ve Pengfei Xue isimli çift, orijinaliyle birebir benzeyen sahte iPhone'ları alıp, bunların seri numaralarını klonluyorlardı. Böylelikle sahte cihazlar, Apple sistemlerinde gerçek gibi görünüyorlardı. Bu cihazları Apple servislerine götüren dolandırıcılar, cihazları için değişim talep ediyorlardı. Apple da bu talepleri kabul ediyor, hâl böyle olunca sahte cihazları alıp, orijinalini vermiş oluyordu.

6000'den fazla sahte iPhone, bu dolandırıcılık yöntemiyle orijinaliyle değiştirildi

Mahkeme evraklarına giren belgelere göre Haotian Sun ve Pengfei Xue, bu yöntem ile 6.000'dan fazla sahte iPhone'u, gerçeği ile değiştirdi. Mahkeme heyeti, Haotian Sun'a 1 milyon 72 bin dolar ile 57 ay hapis cezası, Pengfei Xue'ya ise 397 bin 800 dolar ile 54 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.

Bu arada; Apple'ın zararının 2,5 milyon dolar olduğu, dolandırıcıların ise 1,5 milyon dolar tazminat ödemesine karar verilmiş olması kafanızı karıştırmış olabilir. Mahkeme heyeti, tazminatı Apple'ın zararı üzerinden değil, dolandırıcıların elde ettikleri haksız kazanç üzerinden belirledi.