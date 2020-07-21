Apple, Dolandırıcıların Parasını Kabul Etmekle Suçlanıyor

Apple'a karşı başlatılan yeni bir davaya göre Apple, iTunes hediye kartı dolandırıcılığı ile elde edilen paralardan komisyon alıyor ve parayı sahiplerine iade etmiyor. Söz konusu davada bahsedilen dolandırıcılığın 1 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğu belirtiliyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, bir dava ile daha karşı karşıya. Aslında yıllardır var olan bir dolandırıcılık yönteminin yeniden ayyuka çıkmasıyla birlikte bazı Apple müşterileri, şirketi söz konusu dolandırıcılık eylemlerinden fayda sağlamakla suçlamaya başladılar.

Davaya dönmeden önce söz konusu dolandırıcılığı açıklamamız gerekirse; dolandırıcılar, gözlerine kestikleri kurbanları arıyorlar ve ABD Gelir İdaresi’ne borçları olduğunu, bu borcu iTunes hediye kartı ile ödeyebileceklerini söylüyorlar. İnanan kişiler, iTunes hediye kartı alarak kodunu dolandırıcılara bildiriyorlar ve borçlarını ödemiş(!) oluyorlar.

"Vergi borcunuzu iTunes hediye kartı ile ödeyin"

Aktarılan bilgilere göre dolandırıcılar, söz konusu yöntem ile yaklaşık 1 milyar dolar gelir(!) elde etmiş durumdalar. Zaten Apple da konuya tam olarak bu aşamada dahil oluyor. Zira Apple, iTunes’da yapılan her harcamadan yüzde 30 komisyon alıyor. Bu da demek oluyor ki dolandırıcılık ile elde edilen 1 milyar doların 300 milyon doları Apple’ın kasasına gitti.

Davayı açan dolandırıcılık mağdurlarına göre Apple, durumu kendilerine bildiren mağdurlara zararlarının tamamını karşılayamayacağını söylüyor. Bu nedenle davacılar Apple’ı, dolandırıcılıkla elde edilmiş bir geliri elde tutmakla suçluyorlar. Peki Apple’ın mağdurlara ödedikleri bedelin tamamını geri iade etme ihtimali bulunuyor mu?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Apple, harcamaların yüzde 30’undan komisyon alıyor. Dolayısı ile mağdurlara en azından kaybettikleri paranın yüzde 30’unu geri ödeyebilir. Bununla birlikte Patently Apple’ın raporuna göre Apple, iTunes satışlarından elde ettiği geliri geliştiricilere aktarmadan önce parayı 4-6 hafta kadar saklıyor. Dolayısı ile durumu bu süre içinde kendisine bildiren mağdurlara paranın tamamını iade etme imkanı bulunuyor.

“Vergi borcunuzu iTunes hediye kartı ile ödeyin” çok basit bir numara gibi gözükse de 1 milyar dolarlık bir dolandırıcılık hacmine sahip durumda. Üstelik bu yöntem yeni değil ve birkaç yıldır kullanılıyor. Hatta Apple müşterilerini bu konuda uyaran bir internet sitesi dahi bulunuyor.