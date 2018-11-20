Apple, Dört Günlük Bir Black Friday Kampanyası Başlatacak

Apple’ın 'Black Friday' satışları, 23 Kasım’da başlayacak. Peki satışlar başlamadan önce neleri biliyoruz, bu yıl hangi fırsatlar karşımıza çıkabilir, hepsi haberimizde.

Apple, daha önce diğer mağazaların aksine, gerçek anlamda bir Black Friday indirimi yapmıyordu ve bu fırsat günü için herhangi bir reklam vb. bilgi paylaşmıyordu. Apple’ın geçmişte uyguladığı indirimler dışında, elimizde somut bir veri maalesef bulunmuyor.

Apple, 2016 ve 2017’de belirlediği bazı ürünlerin yanında hediye kartı fırsatı sunmuştu. Örnek olarak, Apple Watch alan kişilere 25$, belirli iPad modellerinden satın alan kişilere de 100$ değerinde hediye çekleri verilmişti.

Apple’ın bu yıl farklı bir uygulamaya gidip gitmeyeceği merak konusu. 4 gün sürecek alışveriş etkinliğinde Apple’ın, nasıl indirimler uygulayacağını 23 Kasım günü öğreneceğiz. Bu yıl da hediye kartı fırsatları olabileceği gibi, iPhone modellerinin bazılarında anlık indirimler de uygulanabilir.

Ayrıca size önerimiz, Apple ürünleri satan yerlerin de ‘Black Friday’ fırsatlarını takip etmeniz. Çünkü Apple’ın geçmiş dönemde yaptığı indirimlere bakılırsa, diğer satış mağazalarının bu indirimleri geçebilme olasılığı yüksek.