Apple’ın yeni iPhone’larda beklediği ilgiyi görmemesi üzerine iPhone X üretimi yeniden artırılma kararı alındı.

The Wall Street Journal’ın yayınladığı bir rapora göre Apple’ın akıllı telefon üretim süreci ortaya çıktı. iPhone Xs ve Xs Max’in beklenenden daha az taleple karşılaşması nedeniyle OLED ekranlarda bolluğa düşen Apple, bunu iPhone X üreterek kapatmaya devam ediyor. İddialara göre, Apple’ın OLED ekran konusunda Samsung’la belirli bir ekran alma sözünün bulunduğu biliniyor. Bu sebeple iPhone’un yeni üretimde azaltmaya gidince, bu açık bir diğer OLED ekranlı telefon olan iPhone X üretimiyle kapatılabiliyor.

WSJ’nin raporuna göre iPhone X’un iPhone Xs ve Xs Max’ten daha ucuza satılacağı konuşuluyor. Yeni model iPhone’lara göre üretim ekipmanlarının daha ucuz olması da Apple’ın bu konuda elini güçlendiriyor.

Apple, büyük umutlarla tanıttığı üç yeni iPhone modelinde de beklediği ilgiyi sağlayamadı. iPhone Xs ve Xs Max dışında LCD ekranlı iPhone XR’ın da üretim konusunda kesintiye gittiği biliniyor. Bu raporla birlikte yeni iPhone modellerinin çıkmasının ardından satılmamaya başlayan iPhone X’un da yeniden üretime başlayıp, uygun fiyatlı iPhone arayanların tercihi olacak gibi duruyor.

Apple, özellikle 5 yılı aşan güncelleme desteğiyle, bir önceki serinin akıllı telefonlarını almak konusunda müşterilerine güven veriyor. Çok uzun süre yazılım desteği sunmasıyla, normal akıllı telefonlarla olan fiyat farkını telafi etmeye çalışan Apple, bunu yapıyor mu bilinmez, ancak kullanıcılarını memnun ettiğini rahatlıkla görebiliyoruz.