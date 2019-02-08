Apple, Ekran Kaydeden Uygulamaları Kaldırmakla Tehdit Etti

Bazı iOS uygulamalarının kullanıcı deneyimini iyileştirmek için ekranı kaydettiğinin ortaya çıkmasının ardından Apple, geliştiricilere bildiri göndererek ekran kaydetme kodunu silmelerini, aksi takdirde uygulamalarının mağazadan kaldırılabileceğini söyledi.

TechCrunch ve App Analyst tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, bazı popüler iOS uygulamalarının kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına ekran görüntüsünü kaydettiğini, bu ekran görüntüleri ile birlikte kullanıcı adı, kimlik bilgileri ve şifrelerin de kaydedildiğini ortaya çıkarmıştı. Söz konusu araştırma ile ilgili yazımıza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcıların ekranda gerçekleştirdikleri tüm dokunma, kaydırma ve klavye girdilerini kaydeden ve geliştiricilerin, kullanıcıların uygulamayı nasıl kullandığını simüle etmesini sağlayan oturum tekrarlama teknolojisinin sahibi Glassbox adlı şirket, Engadget’a ulaşarak konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Geliştirdikleri teknoloji sayesinde müşterilerinin, tüketicilerin uygulamayı nasıl kullandığını görmesini ve analiz etmesini sağladıklarını belirten Glassbox, teknolojinin hiçbir veri casusluğu amacı gütmediğini, yalnızca arayüzün ve özelliklerin geliştirilmesi adına uygulamanın kullanım alışkanlıklarını ortaya çıkardığını belirtti.

Elde edilen verilerin güvenliği konusunda şirketlere tüketici tarafından girilen her veriyi şifreleme, yetkili kişilerin erişimini kısıtlama, sisteme erişen her kullanıcının denetim günlüğünü tutma imkanı sunduklarını söyleyen Glassbox, verilerin üçüncü taraflarla paylaşılmasının ise kesinlikle söz konusu olmadığını belirtti.

Ancak Glassbox’ın böyle bir açıklama yapmasının asıl nedeni TechCrunch’ın makalesi ile birlikte ortaya çıkan ‘verilerimiz kaydediliyor’ endişesi değil, Apple’ın uygulama geliştiricileri sert bir dille uyarması oldu. Apple, ilgili şirketlere gönderdiği bildiride ekran kayıt kodunu derhal kaldırmalarını, aksi takdirde uygulamalarının mağazadan kaldırılabileceğini söyledi.