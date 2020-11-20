Apple, iOS 14.2.1 güncellemesini herkes için erişilebilir hale getirdi. Yeni güncelleme, iPhone 12 mini gibi cihazlarda yaşanan ekran kilitlenmesi gibi sorunları ortadan kaldırıyor.

Apple’ın en son tanıttığı modelleri arasında iPhone 12 ailesinin en küçük boyutlu üyesi olan iPhone 12 mini de yer alıyordu. Bu akıllı telefonu seçen kişiler, kilit ekranının tepkisiz kaldığından şikayetçiydi. Ayrıca telefonlarda başka sıkıntılar da yaşıyordu.

Bu sorunları çözmek için Apple, iOS 14.2.1 güncellemesini açıkladı. Bu güncelleme, ekran kilitlenmesi başta olmak üzere pek çok sorunun çözümünü sağlarken bazı yenilikleri de kullanıcıların hizmetine açıyor.

iOS sorunları düzeltiliyor

Yeni güncelleme ile birlikte bazı MMS mesajlarının teslim edilememesi sorunu ortadan kaldırıldı. iPhone ses cihazlarında yaşanan sorunlar da ortadan kaldırıldı. Ayrıca iPhone 12 mini ekranlarının tepki vermemesine neden olan hata da giderildi.

Akıllı telefonların ve diğer cihazların testleri yapılmasına rağmen büyük kullanıcı sayıları söz konusu olduğunda mutlaka öngörülememiş sorunlar ortaya çıkıyor. Bu güncellemeler de bu sorunları ortadan kaldırarak cihazları en kısa sürede ideal duruma getiriyor.

iOS güncellemesi nasıl indirilir?

iOS işletim sistemine sahip akıllı cihazları güncellemenin birden fazla yolu var. Bu yöntemlerin hangisini seçeceğiniz ise elinizdeki cihazlara ve tercihlerinize bağlı. İzlenmesi gereken yollar ise şu şekilde:

iPhone üzerinden iOS güncellemek için:

iCloud’a yedek alın

yedek alın Ana ekrandan Ayarlar’a girin

girin Genel’e tıklayın

tıklayın Yazılım Güncellemesi seçeneğini seçin

seçeneğini seçin İndir ve Yükle düğmesine basın

düğmesine basın İstenmesi durumunda şifrenizi girin

girin Koşulları kabul ettiğinize onay verin

kabul ettiğinize onay verin İndirmeyi onaylayın

İndirme otomatik başlayacaktır.

Mac üzerinden iOS güncellemek için:

Yedek aldığınızdan emin olun. Bu yedeğin şifrelenmiş olduğundan emin olun.

aldığınızdan emin olun. Bu yedeğin olduğundan emin olun. USB-güç ya da USB-30 pin Dock kablosunu kullanarak iPhone ya da iPad’inizi Mac cihazınıza bağlayın .

. Arama alanında cihaz ikonunu bulun

bulun Özet ekranında Güncellemeleri Kontrol Et seçeneğini seçin

seçeneğini seçin İndir ve Güncelle seçeneğini seçin

seçeneğini seçin Koşulları kabul ettiğinize onay verin

onay verin İstenmesi halinde iPhone veya iPad’inizden şifrenizi girin.

Bu iki yolu kullanarak iOS cihazlarınızı en güncel işletim sistemine kavuşturabilirsiniz. Özellikle yeni cihazlarda güncellemeler hem güvenlik hem de performans anlamında büyük önem taşıyor.