"Apple, Gelecek Sene Ekrana Gömülü Touch ID Getirecek"

Bloomberg, 2020 yılında çıkacak olan iPhone'lara yönelik bir tahminde bulundu. Touch ID'nin ekrana gömülü bir şekilde 2020 iPhone'lara eklenebileceğini belirten Bloomberg, uygun fiyatlı bir iPhone'un da gelecek sene kullanıcılara sunulabileceğini ifade etti.

Apple, görünüşe göre ekrana gömülü bir Touch ID için hazırlanıyor ve bu teknolojiyi önümüzdeki yılın sonbahar ayı kadar kısa bir süre içerisinde yapmaya çalışıyor. Bloomberg'ün aktardığı bilgilere göre mevcut Face ID sistemi yeni iPhone'larda bulunacakken bunun yanı sıra ekranlara gömülü Touch ID de bulunacak.

Apple'ın tedarikçileriyle anlaştığı ve prototiplerini hazırladığı belirtiliyor ancak bu teknolojinin toplu üretim için hazır olup olmadığı şu an için bilinmiyor. Teknoloji toplu üretim için hazır olsa dahi yeni nesil iPhone'larda bu teknolojiyi görmemizin son derece zor olduğunu belirtmekte de fayda var.

Hem Touch ID hem de Face ID'yi telefonlarda bir güvenlik önlemi olarak sunmak, iPhone'ların güvenlik ve telefon açma hızını ciddi bir şekilde etkileyecek gibi görünüyor. Kullanıcılar hem parmak izlerini hem de yüzlerini telefona tanımlayabilecek, telefon ikisinden birini algıladığı anda da telefon açılacak. Bu da Touch ID'nin Face ID'nin yetersiz kaldığı durumlarda yararlı olabileceği anlamına geliyor. Tabii ki tam tersi durum da mevcut.

Örnek vermemiz gerekirse Face ID kullanıcıların eşarp ya da kayak maskesi taktığı zaman kullanıcıları algılayamıyor. Üzerlerinde bulunan takı/eşyaları çıkarmak istemeyen kullanıcılar, basit bir şekilde Touch ID'yi kullanarak bu sorunu çözebilir. Tüm bunların yanı sıra parmağınız ıslakken Touch ID çalışmıyor ancak yüzünüzün ıslak olması Face ID'nin çalışmasını engellemiyor.

Apple'ın iPhone SE benzeri telefonlarının da 2020 yılında gelebileceğini belirten Bloomberg, iPhone 8'in tasarımını andıran bütçe dostu iPhone'ların gelecek sene kullanıcıları karşılayabileceğini belirtti. Tabii ki bu telefonlarda Touch ID olursa telefonun ana ekran tuşunda bulunması bekleniyor. Ekrana gömülü Touch ID'nin yalnızca amiral gemilerinde kullanılacağı düşünülüyor.

Önümüzdeki hafta tanıtılacak olan iPhone 11 serisine geldiğimiz zaman telefonda birden fazla açıdan çalışabilen gelişmiş bir Face ID'nin olması bekleniyor. Kullanıcıları ortaya çıkan bilgilerle fazla mutlu etmeyen iPhone 11 ailesinin odak noktasında kameralar bulunuyor.