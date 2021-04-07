Apple'a yakın kaynaklara dayandırılan bir habere göre Apple, sağlamlık odaklı, kauçuk kaplamalı özel bir Apple Watch üzerinde çalışıyor. Yine de söz konusu modelin duyurulup duyurulmayacağı henüz kesinleşmiş değil.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, piyasaya sürmüş olduğu Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarını büyük ölçüde domine ediyor olsa da daha spesifik Apple Watch modelleri ile daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor olabilir. Apple ürünleri ile ilgili tutarlı bilgiler paylaşan güvenilir bir kaynak olan Bloomberg’den Mark Gurman’a göre Apple, daha “sağlam” bir Apple Watch modeli piyasaya sürmeyi planlıyor.

Halihazırda satışta bulunan Apple Watch Series 6, paslanmaz çelik gövdesi ve 5 ATM su basıncına kadar dayanıklılığı ile görece sağlam bir akıllı saat olsa da bu konuda kesinlikle zirvede yer almıyor. Gurman’a göre şirket, tıpkı Apple Watch SE, Nike Inc. ya da Hermes International gibi “özel” bir Apple Watch modeli piyasaya sürerek bu açığı kapatmayı amaçlıyor.

Paylaşılan bilgilere göre “sağlamlık” odaklı Apple Watch modeli, alüminyum, titanyum ya da paslanmaz çelik gibi hasar görmeye meyilli malzemeler yerine zorlu ortamlarda daha esnek ve sağlam bir duruş sunabilen kauçuk dış yüzey kullanmayı planlıyor. Kauçuk yüzey, Apple Watch’u hem darbelere hem de suya ve toza karşı daha dayanıklı hale getirirken; bir yandan da sportif bir görünüme sahip olmasını mümkün kılabilir. Dolayısı ile Apple, bu sağlamlık odaklı Apple Watch modeli ile başta yüzme olmak üzere daha gelişmiş fitness özellikleri sunabilir.

Apple, söz konusu akıllı saat ile özellikle ekstrem sporlara ilgi duyan kullanıcıları hedef alıyor. Ancak şu an için böylesi sağlamlık odaklı bir Apple Watch modelinin piyasaya sürülüp sürülmeyeceği de kesinlik kazanmış değil. Apple Watch Series 7’nin lansman tarihi yaklaştıkça cihazın çıkış yapıp yapmayacağı ya da Apple’ın bu yeni “özel” Apple Watch modeli ile ilgili hangi yeni özellikler geliştirdiği hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.