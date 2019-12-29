Apple'ın 2010'lu Yıllarda Yaptığı En İyi 10 Yenilik

2010’lu yılları artık arkamızda bırakıyoruz ve önümüzdeki artık yepyeni bir on yıl var. Ancak geçtiğimiz on yıl, hayatımızda, günlük yaşantımızda, alışkanlıklarımızda birçok değişiklik yarattı. Hayatımızda değişiklik yaratan şirketlerden bir tanesi de Apple oldu.

2019 ile birlikte 2010’lu yılları artık geride bırakmış oluyoruz. 2010’lu yıllarda dikkatleri üstüne en çok çeken teknoloji şirketi ise hiç şüphesiz ki Apple oldu. Ayrıca Fortune 500 listesinde yer alan şirketlerin hepsinde Apple ürünlerinin kullanıldığını da göze alırsak, Apple’ın sadece popülerleşmediğini ayrıca güçlü büyüdüğünü de söyleyebiliriz.

Peki, 2010’lu yıllara damga vuran, dünyanın en çok akıllı telefon satışı yapan üçüncü firması olan Apple’ın, bu on yıl içerisinde yaptığı en iyi 10 girişim nelerdi?

iOS

iOS aslında 2010’dan önce çıkmış olsada 2011 yılında iOS 4’ün yayınlanmasıyla birlikte yeniden adlandırılmıştı.

Kablosuz yazılım güncellemeleri

Apple’ın kablosuz yazılım güncellemeleri, 12 Ekim 2011 yılında piyasaya sürülen iOS 5 ile birlikte gelmişti. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, cihazlarını iTunes ile eşleştirmeden de güncelleme yapabilir hale gelmişti.

AirDrop

AirDrop, iPhone cihazlar arasındaki dosya paylaşımını çok daha kolay hale getirmişti. Şu an bakınca pek de önemli gibi durmasa da çıktığı zamanlar oldukça önemliydi.

AirPlay

Aslında ilk olarak 2004 yılında AirTunes olarak yayınlanmıştı. AirPlay ise 2010 yılında kullanıcıların hizmetine sunuldu. Apple TV’lerde kullanılan AirPlay’in ikinci sürümü AirPlay 2 ise 2018 yılında kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Ücretsiz yazılım güncellemeleri

Ücretli yazılı güncellemeleri, özellikle yüzlerce bilgisayar kullanılan işletmeler için oldukça maliyetli oluyordu. Apple’ın sunduğu ücretsiz yazılım güncellemeleri, şirketlerin üstündeki yükü de kaldırmış oldu.

Cihaz temelli uygulama atama

Cihaz temelli uygulama atama iOS 9 ve macOS 10.11 ile birlikte kullanıcılara sunulmaya başlandı. Bilişim departmanları, bir cihazda Apple ID ile girişi olsun ya da olmasın o cihaza bir uygulama gönderebiliyor ve istediği zaman o uygulamaları geri çekebiliyordu.

iOS için Dosyalar uygulaması

Apple, iOS 13’ün bir parçası olarak üçüncü parti entegrasyonu ile birlikte Dosyalar uygulamasını da kullanıcılarına sundu. Bir nevi macOS’taki Finder gibi diyebiliriz.

iOS 11’de gelen iPad çoklu görevi

İlk olarak iOS 9 ile birlikte kullanıma sunulmuş olsa da iOS 11 ile birlikte sunulan çoklu görev özellikleri iPad’ler ile çok daha fazla işin yapılabilmesini sağladı.

Volume Purchase Program

Adından da anlaşılabileceği gibi bilişim departmanlarının toplu uygulamalar satın alabilmesini sağlayan bu özellik daha sonra yerini Apple School Manager ve Apple Business Manager’a bıraktı.

Mobil cihaz yönetim API’si

Apple’ın MDM (Mobile device management) API’si, şirketin bu kadar çok büyümesine katkı sağlan bir numaralı unsurlardan bir tanesi olabilir.