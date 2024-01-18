Epic Games ile anti-tröst davasında karşı karşıya gelen ve davayı kazanan Apple, mahkeme masrafları için tam 73,4 milyon dolar talep etti.

Son aylarda neredeyse bütün teknoloji devleri ya bir diğerine dava açıyor ya da açılan davalarda kendilerini savunuyor. Hiçbir şey olmazsa piyasa düzenleyici kurumlar firmaları bazı konularda sorgulamak için çağırıyor.

Bütün bu yasal mücadelelerin en önemlilerinden biri de Apple ile Epic Games arasındaki anti-tröst davasıydı. Dava Apple'ın lehine sonuçlandı.

3,5 yıllık mahkemenin faturası 73,4 milyon dolar

Epic Games ile Apple arasındaki dava, 2020 yılının Ağustos ayında başlamıştı. Apple, biri hariç tüm davaları kazanmıştı. Son olarak da Yüksek Mahkeme kararıyla Apple, üçüncü parti ödeme yöntemlerine izin vermemekte haklı bulunmuştu.

Apple mahkemeden, yasal harcamalarının Epic Games tarafından ödenmesi talebinde bulundu. Bu miktar da şu anda 73 milyon 404 bin 326 doları bulmuş durumda. Apple bu miktarı bulmak için 82 milyon doları bulan yasal süreç harcamalarını düzenleyerek 81 milyon 560 bin 362 dolar bulduktan sonra belirledi. Bu tutardan yüzde 10 düşüldü çünkü 10 davadan 1'ini Epic Games kazandı.

Tartışma, Fortnite ödemelerinden çıkmıştı

Epic daha önce, App Store'dan indirilen Fortnite'ta uygulama içi alternatif ödeme yöntemleri sunmaya başlamıştı. Apple da firmanın geliştirici sözleşmesini ihlal ettiğini söylemişti. Epic daha önce yaptığı açıklamada, davayı kaybetmesi durumunda Apple'ın zararını ödemeyi kabul etmişti. Cupertinolu dev de buna istinaden faturayı kesmiş gözüküyor.

Mahkeme, 5 Mart 2024'te Apple'ın bu meblağ ile ilgili iddialarını dinledikten sonra karar verecek, ayrıca devam eden süreçten dolayı Apple'a yapılacak ek ödemeler de belirlenecek.