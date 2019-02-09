Apple, daha önce Apple Music hizmetini kullanıp üyeliğini iptal etmiş ya da 1 aylık deneme hakkından sonra üyeliğini devam ettirmemiş kullanıcılara bir sürpriz yaparak 3 aylık deneme hakkı tanıyan bildirimler göndermeye başladı. Resmi açıklama yapılmasa da iPhone kullanıcılarının Twitter'dan yaptığı paylaşımlar, bu kampanyayı doğruluyor.

Spotify ile büyük bir yarış içinde olan Apple Music, dün gece bazı iPhone kullanıcılarını sevindirecek bir sürprizle karşımıza çıktı. Eskiden Apple Music'i kullanmış fakat artık kullanmayan kullanıcıları hedefleyen kampanya ile kullanıcılar Apple Music'i 3 ay daha ücretsiz kullanabilecek.

Twitter'dan ekran görüntüleri paylaşarak durumu ortaya çıkaran iPhone sahipleri, "Değiştik" ve "Çok geç değil" başlıklı iki farklı bildirim aldıklarını belirttiler. Kullanıcıların Apple Music'e geri dönerek 3 aylık ücretsiz kullanım hakkı elde edebileceğini söyleyen bildirim, şu an için kriterlere uyan bir grup iPhone sahibine ulaştı.

Apple, Aralık ayından bu yana kullanıcılarına gönderderdiği bu tarz bildirimlerin sayısını arttırdı. Şirket daha önce de iPhone XR kampanyalarını kullanıcılarına bildirim yoluyla iletmişti. Bazı uygulama geliştiricileri ise Apple'ın bu hamlelerinin, kendi kurallarıyla çeliştiğini belirtiyor.

Push bildirimlerin, reklam ve promosyon amaçlı kullanılmaması gerektiğini söyleyen geliştiriciler, bu durumu hizmeti kötüye kullanmak olarak yorumluyor. Peki siz Apple Music'ten böyle bir bildirim aldınız mı? Yanıtlarınızı yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.