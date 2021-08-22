Eylül ayı yaklaştıkça yeni Apple ürünlerini ne zaman ve nasıl göreceğimize dair haberlerin sayısı da artıyor. Ortaya atılan yeni bir söylenti ise Apple'ın Eylül ayında iki etkinlik birden gerçekleştireceğine işaret ediyor.

Eylül ayı uzunca yıllardır Apple'ın yeni iPhone ailesi de dahil olmak üzere ürünlerini tüm dünyaya tanıtmaya başladığı ay olarak biliniyor. Geçtiğimiz sene koronavirüs salgınının bir etkisi olarak işler biraz değişse de her Eylül yaklaştığında gözler doğrudan Apple'a çevriliyor.

Bu sene Apple'ın Eylül ayında başlayarak iPhone 13, Apple Watch 7, iPad Mini 6, AirPods ve MacBook'dan oluşan uzun bir liste tanıtacağı bir süredir konuşuluyor. Ancak Apple bu tür konularda oldukça ağzı sıkı olduğu için ne yeni ürünler hakkında fazla detaya ne de lansman tarihlerine dair elle tutulur bilgiler yok.

Eylül ayında birden fazla çevrimiçi etkinlik olabilir:

DigiTimes'da yayınlanan ve tedarik zinciri kaynaklarına dayandırılan yeni bir rapor, yeni Apple ürünlerinin Eylül ayında düzenlenecek birden fazla etkinlikte tanıtılacağına işaret ediyor. Bu henüz bir söylentiden ibaret olsa da geçtiğimiz sen Eylül, Ekim ve Kasım aylarında düzenlenen üç ayrı etkinlikten sonra Apple'ın bu sene böyle bir adım atması oldukça şaşırtıcı olurdu.

Diğer yandan, bu söylentinin gerçekleşmesi mümkün olmayan bir etkinlik takvimi anlamına geldiğini düşünenler de var. Tek bir ay içerisinde birden fazla etkinlikle çok sayıda ürünün tanıtılmasının ve ardından bu ürünlerin lojistik süreçlerinin yürütülmesinin Apple için zorlayıcı bir adım olacağı düşünülüyor.

Etkinliklerin çevrimiçi gerçekleştirilecek olmasının bu konuda Apple'a yardımcı olacağı söylense de nihayetinde bir ürün tanıtmakla ilgili tek sorun etkinlik değil. Sürecin nasıl ilerleyeceğine dair kesin bilgiler için ise Apple'dan gelecek açıklamaları beklememiz gerekecek gibi görünüyor.