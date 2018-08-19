Apple'ın Eylül ayında düzenleyeceği etkinlik oldukça fazla cihaza ev sahipliği yapacak gibi görünüyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre Apple, uygun fiyatlı bir MacBook tanıtma hazırlığında.

Bazı anonim kaynaklara göre Apple, Eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte sadece iPhone tanıtmayacak. Yeni iPhone ve iPad modellerine ek olarak, 'uygun fiyatlı' bir 2018 MacBook modeli daha tanıtılacak.

Uygun fiyatlı dememiz sizi yanıltmasın çünkü tanıtılacak olan 'giriş seviyesi' MacBook; 1200 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Bu fiyat, 2018 model MacBook Pro modellerine göre daha uygun olsa da tabii ki pahalı. Önceki yıllarda karşımıza çıkan 999 dolarlık MacBook ve 799 dolarlık MacBook Air modellerinin ardından 'uygun fiyatlı' olarak piyasaya sürülecek olan bu cihaz aslında hiç de uygun fiyatlı değil.

Intel'in en yeni 14 nm Kaby Lake işlemcilerinden gücünü alacak olan yeni MacBook, 12 inçlik ekran ve muhtemelen oldukça ince bir tasarımla gelecek. Retina ekran ve USB-C bağlantı noktaları gibi özelliklere de sahip olacak cihaz, Eylül ayında yeni iPhone modelleriyle beraber tanıtılacak.

Yeni MacBook'a ek olarak iki yeni iPad Pro'nun tanıtılacağı etkinlik, iPhone odaklı olsa da pek çok cihaza ev sahipliği yapacak gibi görünüyor. 12.9 inçlik ve 11 inçlik iki farklı iPad Pro, muhtemelen daha ince çerçevelere ve Face ID teknolojisine sahip olacak.

Etkinlikte tanıtılması muhtemel cihazlardan biri ise kablosuz şarj cihazı AirPower. Apple'ın önceki iPhone modelleriyle beraber tanıttığı AirPower, üstünden 1 yıl geçmesine rağmen hala satışa çıkmadı. AirPower'ın çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgi olmasa da artık bu etkinlikle beraber satışa çıkacağı tahmin ediliyor.