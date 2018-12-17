Her ne kadar Apple'ın oldukça karmaşık olan Face ID sistemi gayet güvenilir olsa da Amerikalı şirket, rakiplerine fark atmak için yeni bir "biyometrik güncelleme" hazırlığında olabilir.

Mobil cihaz üreticileri kendi yüz tanıma sistemlerini mükemmelleştirmeye çalıştıkça, Apple birkaç senedir terk etmiş olduğu özelliği yeniden düşünmeye başlamış gibi duruyor. Yeni iPhone'ların herhangi bir parmak izi tarayıcısına sahip olmaması, rakiplerinin Apple'ı geride bırakmasına sebep oluyor ve kullanıcılar da bu sensörü geri istiyorlar.

Apple aldığı kararlardan kolay kolay geri dönmese de ocak ayında alınan ve birkaç gün önce ortaya çıkan bir patent, Apple'ın Face ID ve Touch ID teknolojisini birleştirme olasılığını değerlendirmeye aldığını gösteriyor.

Bu sayede aynı cihaz içerisinde birden fazla güvenlik yöntemine sahip olmak güvenliği artıracak. Face ID'nin çalışmadığı nadir durumlarda ise telefonunuzun kilidini problem olmadan açacak ve telefonu kullanabileceksiniz. Bu durumda şunu söylemeden geçmememiz gerekiyor: Touch ID sensörünün önceki modellerde olduğu şekliyle geri dönmeyeceğinden eminiz; aksine Huawei Mate 20 Pro'da olduğu gibi ekrana gömülü bir sensörle karşılaşacağız gibi duruyor.

Bu patentin kullanılabildiği diğer senaryolar arasında ise Apple Watch var. Akıllı saatin kendi Face ID sensörüne sahip olması oldukça olağan gözükse de, şu an için elimizde bunu kanıtlayacak yeterli bilgi bulunmuyor. Apple yeni ürünler tanıttıkça, neler olduğunu hep birlikte göreceğiz.