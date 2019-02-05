Apple FaceTime’daki Açığı Bulan Gence Ödül Vermeyi Planlıyor

Apple yöneticileri, FaceTime’da bulunan dinleme açığını keşfedip haber veren gence ödül vermeyi planlıyor.

Apple’ın adı açıklanmayan bir yöneticisi, aramalar cevaplanmadan da karşı tarafı dinlemeyi sağlayan açığı bulan genci ziyaret etti. Bu ziyarette, Apple’ın hata bulanları ödüllendirdiği Bug Bounty programı kapsamında gencin ödüllendirileceği açıklandı.

Gencin annesi yaptığı açıklamada, Apple’ın böyle bir ödül vermesi durumunda parayı oğlunun üniversite eğitimi için kullanacağını söyledi.

Apple’ın Bug Bounty programında, bulunan hatanın seviyesine göre 20 bin dolar ila 200 bin dolar arasında ödüller ödeniyor. FaceTime hatasının ise daha düşük ödüllü uca düşmesi bekleniyor.

Hata bulma programı sık sık yeterince büyük ödüller vermediği gerekçesiyle suçlanıyor. Apple’ın güvenliğini aşmak isteyen firmalar çok daha ciddi paralar ödedikleri için güvenlik araştırmacılarının ilgisi genelde o firmalara kayıyor. iOS açıklarından yararlanmayı sağlayanlara bazı firmalar 500 bin dolar öderken, bir firmanın da iPhone’lara jailbreak yapmayı sağlayacak açıkları bulana 1,5 milyon dolar ödeyeceği açıklandı.

Apple’ın önümüzdeki hafta içerisinde bir güncelleme yayınlayarak FaceTime’daki dinleme sorununu çözmesi ve özelliği yeniden aktif hale getirmesi bekleniyor.