Hafta başında FaceTime uygulamasındaki güvenlik açığından dolayı New York'taki bir başsavcı tarafından dava edilen Apple, nihayet bir açıklama yaparak problemin önümüzdeki hafta çözüleceğini duyurdu ve müşterilerinden özür diledi.

Bu hafta içerisinde FaceTime'da ortaya çıkan bir güvenlik açığı Apple'ı çok zor bir duruma düşürdü. Bahsi geçen bu güvenlik açığı, FaceTime görüşmelerine konuşmaya dahil olmayan kişilerin girebilmesine ve konuşmaları dinleyebilmesine yol açtı.

Gelişen bu problemin ardından FaceTime'ın grup özelliği derhal devre dışı bırakıldı. Bu problemin varlığı kullanıcılar fark etmeden önce Apple'a bildirilmişti ancak Apple tarafından bir müdahale olmamıştı. Teknoloji devinin bu probleme karşı duyarsız kalmasının ardından ABD'de bir başsavcı, Apple için soruşturma başlatmıştı.

Apple, 9to5Mac'e yaptığı açıklamada, FaceTime'daki sorunun çözüldüğünü ancak çözümü içeren yamanın önümüzdeki hafta müşterilere gönderileceğini söyledi. 9to5Mac'e yapılan açıklamanın detayları ise şu şekilde: "FaceTime'ın güvenlik problemini çözdük ve önümüzdeki hafta problemin çözümünü içeren güncellemeyi kullanıcılarımızla paylaşacağız. Thompson ailesine hatayı bildirdikleri için teşekkür ediyoruz. Güvenlik açığından etkilenen tüm müşterilerimizden özür dileriz. Bu problemi çözerken bizi sabırla karşılayan herkese minnettarız."

FaceTime'daki güvenlik açığını düzeltecek olan yazılım güncellemesi yayınlandığında yeni bir haberle sizlere bildireceğiz.