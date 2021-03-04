Apple'dan Ebeveyn ve Çocuk Odaklı 'Apple for Kids' Özelliği

Apple, ebeveynlerin aile grupları hakkında tek bir yerden işlem yapmasına olanak sağlayan 'Apple for Kids' adlı yeni özelliğe kendi resmi internet sitesi üzerinde yer vermeye başladı.

Teknoloji devlerinden Apple, bugün itibarıyla resmi internet sitelerine ebeveynlerin aile gruplarındaki hizmetleri tek bir portal üzerinden erişmesini sağlayacak "Apple For Kids" özelliği ekledi.

Ebeveynler, bu özellik sayesinde kendilerinin ve çocuklarının sahip olduğu cihazlara, satın aldıkları hizmet ve servislere tek bir nokta üzerinden ulaşabiliyor, aile hesaplarının yönetilmesine izin veriyor ve çocukların yanlışlıkla bir şeyler satın aldığı zaman ailelere çözüm odaklı yöntemler sunuyor.

Ebeveynler, tüm hizmetlere tek bir portal üzerinden erişebilecek

Apple For Kids özelliği şu anda Apple’ın resmi Türkiye sitesinde bulunmuyor ancak yakın bir zamanda çocuk ve ebeveyn odaklı bu özelliğin ülkemize de gelmesini bekliyoruz. Apple For Kids sekmesi üzerinden kullanıcılar, genellikle çok sık karşılaştıkları sorunlara çözümlere tek bir nokta üzerinden erişebiliyor.

Bu sorunların arasında çocukların Apple kimlik bilgilerini unutması veya yanlışıkla bir şey satın alması gibi durumlar bulunuyor. Apple For Kids, aynı zamanda ebeveynlere çocuklarının yeni cihazlarını aile grubuna nasıl dahil edebileceklerine dair yol gösteriyor, "Satın Alırken Sor" işlemlerinin nasıl işleyeceğini gösteriyor.