Forbes'in yaptığı bir araştırmada, en çok çalışılmak istenen şirketler arasında Apple ilk 10'da yer almadı.

Bilindiği gibi her sene Forbes en iyi şirketler temalı bir rapor yayınlıyor. Bu sene ise Just Capital şirketiyle birlikte ortak bir çalışma yürüterek, "Amerika'da en çok çalışılmak istenen şirketler" adı altında bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma sonuçlarına göre bir de rapor yayımlayan Forbes, 81,000 Amerikalının katıldığı bu ankette, vatandaşların dev firmalardan beklentilerini gözler önüne serdi.

Ankete katılan vatandaşlar şirketlere çalışanlara gösterdikleri muamele, müşteriye verdikleri değer, ürettikleri ürünler ve verdikleri servis konularında puan verirken; şirketlerin çalışma ortamları, liderlik ve ürünler gibi konular da değerlendirmeye tabi tutuldu. Apple bu tabloda 16. sırayı alırken, Microsoft ilk sırada, Google’ın Alphabet'i ise üçüncü sırada yer aldı.

Sizler de nasıl oluyor da Microsoft ilk sırada yer alırken Apple bu kadar arkalarda yer alıyor diye merak ediyorsanız açıklaması şu şekilde: Microsoft, "Şirket içi liderlik, çalışma ortamı, iş olanakları, müşteriler ve çalışanlar" isimli kategorilerde hep ilk 5'te yer almayı başarmış.

Fakat bizce haberi tamamen bu şekilde yayımlamak Apple için büyük haksızlık olurdu. Çünkü bu sonuçlar Amerika'daki tüm sektörler hesaba katıldığında ve Microsoft'un sadece bir yazılım şirketi olarak kabul edilmesiyle ortaya çıkan sonuçlar. Konu başlığı "teknoloji donanım şirketleri" olarak daraltıldığında ise tablo tamamen değişiyor ve Cisco şirketi ilk sırayı alırken, Apple ikincilik koltuğuna oturuyor.