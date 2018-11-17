Satış performansı bekleneni karşılamayan iPhone XR'ın üretim hızı düşürülüyor.

Birçok akıllı telefon uzmanı, yeni iPhone XR’ın Apple 2018 serisinde uygun fiyatı sebebiyle öne çıkacağını düşünmüştü. 3D Touch ve çift kamera hariç neredeyse tüm özellikleri paylaşan telefon, 749 dolarlık fiyatıyla dikkatleri de üstüne çekmişti.

Ancak bir şeyler ters gitti ve uzmanların dediğinin tam aksi oldu. İstatistiklerin de gösterdiği gibi iPhone XR beklentileri karşılayamadı ve fazlasıyla kötü yorum aldı. Longbow Research’ün verilerine göre Apple iPhone XR ve Xs Max’in üretimlerini %20 ila %30 arası keserek geçen senenin beğenilen telefonu iPhone 8 ve 8 Plus’ın üretimini artırıyor.

Bugün Digitimes’ten gelen yeni bir haber ise Apple, iPhone XR’ın üretiminde ortak olan Foxconn ve Pegatron’a ekstra üretim alanları oluşturmamasını söyledi. Görünüşe göre Apple, daha önceden böyle bir karar aldı ancak artık gerek kalmadı.

iPhone XR’ın beklentileri karşılamamasının başka bir göstergesi ise Apple analisti Ming-Chio Kuo’dan geldi. Kuo, iPhone XR’ın 2018 yılının dördüncü çeyreğinden 2019’un üçüncü çeyreğine kadar olan tahmini satışlarını 100 milyon birimden 70 milyon birime düşürdüğünü belirtti.