Apple, Fransa'ya 500 Milyon Euro Vergi Ödeyecek

Apple ve Fransa vergi makamları arasında yapılan anlaşma sonucunda şirketin 500 milyon euro vergi ödemesine karar verildi.

Apple şirketinin neredeyse bütün Avrupa devletleri ile vergi konusunda anlaşmazlığa düştüğünü söylemek mümkün. Özellikle de bazı Avrupa ülkelerinde Apple ile ortaya çıkan anlaşmazlıkların, neredeyse şirketi o bölgeden çekilme noktasına getirdiği de bir gerçek.

Şirket ağırlıklı olarak Avrupa'daki düşük vergi oranlarına sahip ülkelerde çalışmalarını sürdürmeye çalışıyor. Son olarak vergi miktarının düşük olduğu İrlanda'da faaliyetlerini devam ettiren Apple, Fransa ile bu konuda problemler yaşamıştı.

Fransız Vergi Makamları, Apple'la Anlaşmaya Vardı

Fransa'da bulunan vergi kuruluşları, şirketi uzun bir süredir denetleme altına almışlardı. Her ne kadar Apple şirketine vergilerini ödememe suçlaması yöneltilse de bunu ispatlamak pek de kolay değildi. Ancak Fransa’daki vergi makamları, iyi bir iş çıkararak Apple ile anlaştı ve onu 500 milyon euro vergi ödemeye ikna etti.

Küresel çapta büyük ekonomik sorunlarla karşı karşıya olan şirket, şu an için masrafları elinden geldiğince kısmaya çalışıyor. Avrupa'daki ülkelerle problem yaşamak istemeyen Apple, mümkün olduğunca vergi konusunda anlaşma taraftarı.