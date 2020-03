Apple Garanti Sorgulama Nasıl Yapılır?

Apple'ın iPhone, MacBook ya da Airpods gibi farklı ürünlerine sahipseniz, fiyatlardaki artıştan dolayı resmi garanti süresi sizin için büyük önem arz edebilir. Peki Apple garanti sorgulama işlemi nasıl yapılır? Sizin için adım adım anlattık.

Apple özellikle iPhone ve Airpods gibi mobil aksesuarları ile pahalı ancak hakkını veren ürünler piyasaya sürüyor. Ancak yükselen fiyatlardan dolayı yeni bir iPhone almak herkes için kolay değil. Eğer ikinci el bir iPhone almayı düşünüyorsanız, mutlaka cihazın garanti durumuna göz atmanız gerek. Bazı durumlarda resmi garanti süresinde olsa bile cihazlar yurt dışından geldikleri için garanti sorunları yaşatadabilirler.

Apple garanti sorgulama işlemi ile cihazın ne kadar garanti süresi kaldığını öğrenebilir ve olası arıza durumlarında garanti kapsamında teknik servis yardımı alabilirsiniz. Yalnızca ikinci el iPhone alımlarında değil, uzun süredir kullandığınız ama garanti süresini unuttuğunuz cihazınız için de Apple garanti sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

Apple garanti sorgulama için seri numarası (IMEI) nasıl öğrenilir?

İkinci el olarak alacağınız ya da uzun süredir kullandığınız iPhone için Apple garanti sorgulama işlemi yapmak istiyorsanız, öncelikle bilmeniz gereken cihazın seri numarasıdır. Seri numarası ve IMEI numarası gibi bilgileri her modelde farklı bir yerden öğrenirsiniz ama çoğu modelde Ayarlar bölümünden, cihazın arka kapağından ya da iTunes üzerinden bu bilgileri öğrenmek mümkün.

Apple garanti sorgulama işlemi için bilmeniz gereken seri numarasını iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS ve XS Max modellerinde, cihazın Ayarlar bölümünde bulabilirsiniz. Bunun için;

Ayarlar menüsünü açın.

Genel bölümüne dokunun.

Hakkında kısmını açın.

Karşınızda cihaz ile ilgili istediğiniz tüm bilgiler çıkacaktır.

iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS ve XS Max modellerinde IMEI ve MEID numarasını SIM kart tepsisinde görebilirsiniz.

Kutu veya arka kapak üzerinden seri numarası öğrenme:

Orijinal olarak ve kutusu ile beraber satın alınmış olan iPhone cihazların bazı modellerine ait seri numarasını, IMEI ve MEID numaralarını cihazın arka kapağından ya da orijinal kutusu üzerinden öğrenebilirsiniz. iPhone 5, 5s, 5c, SE, 6 ve 6 Plus modellerinin seri numaralarını, IMEI ve MEID numaralarını cihazın arka kapağında ya da orijinal kutusunun üzerinde görebilirsiniz. MEID numarası, IMEI numarasının ilk 14 rakamıdır. Seri numarası yerine, Apple garanti sorgulama için cihazın IMEI numarasını da kullanabilirsiniz.

iTunes üzerinden seri numarası öğrenme (MacOS Catalina'dan önceki sürümlerde):

Eğer cihazın Ayarlar bölümüne giremediyseniz, arka kapakta ya da kutu üzerinde de seri numarasını bulamadıysanız, cihazı bilgisayara bağlayarak iTunes üzerinden cihaz bilgilerini öğrenebilirsiniz. Bunun için;

iPhone cihazınızı USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın.

Bir süre bekleyin, iTunes otomatik olarak açılacaktır.

Aygıtınızı seçin.

Ayarlar menüsünü açın.

Özet bölümüne tıklayın.

Cihazınıza ait tüm bilgileri burada göreceksiniz.

Apple garanti sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Buradan Apple garanti sorgulama sayfasını açın.

Karşınıza seri numarası ve güvenlik kodu gireceğiniz satırlar çıkacak.

Garanti süresini öğrenmek istediğiniz cihazın seri numarasını doğru satıra yazın.

Ardından resimde gördüğünüz güvenlik kodunu doğru bir şekilde yazın.

Girdiğiniz bilgilerden emin olunca, en altta bulunan Devam butonuna tıklayın.

İkinci el olarak satın almak istediğiniz ya da uzun süredir kullandığınız iPhone cihazının seri numarasını yukarıdaki işlemlerden biri sayesinde öğrendiyseniz, kolayca Apple garanti sorgulama işlemi yapabilir ve böylece ne kadar garanti süresi kaldığını öğrenerek KVK teknik servislerinde, olası bir arıza durumunda, ücretsiz garanti hizmetinden faydalanabilirsiniz.

Karşınıza cihazın satın alma tarihi, telefonla teknik servis destek bilgileri ve garanti kapsamında onarım ve servis hizmeti alıp alamayacağına dair bilgiler çıkacaktır. Bu bilgiler doğrultusunda, cihazın olası bir arıza durumunda, ücretsiz teknik servis desteği alıp alamayacağını öğrenmiş olursunuz.

Apple garanti süresi ve kapsamı:

Ülkemizdeki herhangi bir teknoloji mağazasından ya da internet sitesinden, Apple Türkiye garantili olarak aldığınız Apple ürünleri, 2 yıl süreyle garanti kapsamında kabul edilirler. Bir iPhone’un garantisinin başlama tarihi, SIM kart takıldıktan ve başlangıç kurulumu tamamlandıktan sonra başlar.

Apple garantisi, cihazda bulunan malzeme ve işçilik hatalarına karşı koruma sağlar. Garanti süresi olan 2 yıl içerisinde cihazda meydana gelen bir sorunun nedeninin malzeme ya da işçilik hatası olması durumunda, Apple ücretsiz teknik servis ve onarım hizmeti sunuyor. Kullanıcı hatasından kaynaklanan ya da ürün kılavuzunda yer alan koşullar dışında kullanılan ve sonuçta arızalanan ürünler garanti kapsamında kabul edilmezler.

Apple garanti sorgulama işlemini, cihazın seri numarasını öğrendikten sonra kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Eğer ikinci el bir cihaz alıyorsanız, olası arıza durumlarına karşı mutlaka garanti kapsamında olmasına dikkat edin. Garanti kapsamı dışında olan cihazlar, herhangi bir arıza durumunda masraflı onarımlara ihtiyaç duyabilirler.