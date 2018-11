Apple, iPhone X'un İşlemci Frekansını Kısıyor

Apple, iPhone X'u tanıtırken cihaz için geleceğin telefonu ifadesini kullanmıştı. Fakat Apple destek sayfasını güncelleyen şirket, iOS 12.1 ile birlikte iPhone X'da rastgele kapanmaları engellemek için işlemci frekansının kısılabileceğini duyurdu.

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan skandalda Apple’ın performans yönetimi özelliği nedeni ile pil kapasitesi azalan iPhone’ların işlemci frekansını kıstığı ve böylece rastgele cihaz kapanmalarının önüne geçtiği ortaya çıkmıştı. Pek çok farklı kurum ve kullanıcı, cihazları kullanıcılardan habersiz yavaşlattığı için Apple’a öfke kusarken Apple, bu konuda kullanıcılara şeffaf olmadıkları için özür dilemiş ve bir pil değişim programı başlatmıştı.

Apple, yaşanan skandalın ardından kullanıcılara karşı daha şeffaf olmaya karar verdi. Ya da öyle olmaya mecbur kaldı. Bu nedenle şirket, iOS işletim sistemine kullanıcıların performans yönetimi özelliğini diledikleri zaman kapatabilecekleri bir ayar ekledi ve oluşturduğu destek sayfası ile kullanıcıları performans yönetimi özelliği hakkında daha detaylı bir şekilde bilgilendirdi. Aşağıdaki ifadeler, direkt olarak Apple’ın söz konusu destek sayfasında yer alıyor.

iPhone 8 ve daha yeni modellerde, genel sistem performansını en üst düzeye çıkarmak için hem güç gereksinimlerini hem de pilin güç kapasitesini daha doğru şekilde tahmin etmenizi sağlayan daha gelişmiş bir donanım ve yazılım tasarımı kullanılmıştır. Bu, iOS'in beklenmedik kapanmaları öngörmesine ve bunları önlemesine daha kesin bir şekilde izin veren farklı bir performans yönetimi sistemine olanak tanır. Sonuç olarak, performans yönetimini etkileyen faktörler iPhone 8 ve daha yeni modellerde daha az fark edilir. Tüm iPhone modellerinde, şarj edilebilir pillerin kapasitesi ve yüksek performansı zamanla düşer ve bu pillerin bir süre sonra değiştirilmesi gerekir.

Bu açıklamadan anladığımız kadarı ile Apple, yeni bir skandala yer açmamak için iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X modellerinde performans yönetimi özelliğini geliştirmiş, ayrıca cihazların rastgele kapanmalara karşı daha dayanıklı olmasını sağlamış durumda. Fakat Apple, iOS 12.1 güncellemesi ile birlikte performans yönetimi özelliğini iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X’a da getirdi ve söz konusu destek sayfasına aşağıdaki gibi ‘küçük’ bir güncelleme ekledi.

Ayrıca kullanıcılar, beklenmeyen kapanmaları önlemek için maksimum performansı dinamik olarak yöneten performans yönetimi özelliğinin açık olup olmadığını görebilir ve bu özelliği kapatmayı seçebilir. Bu özellik yalnızca, pili maksimum anlık güç sağlama özelliği azalmış bir aygıtta beklenmedik bir kapanma olması durumunda etkinleştirilir. Bu özellik iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinde kullanılabilir. iOS 12.1 ve üzeri sürümlerde iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X bu özelliği içerir, ancak bu aygıtların donanım ve yazılım tasarımları daha gelişmiş olduğundan performans yönetiminin etkileri daha az fark edilebilir.

Görünüşe göre Apple, batarya kapasitesi azalan cihazın işlemci frekanslarını ‘kullanıcıların isteği dahilinde’ kısmaya devam edecek. Bu özelliğin 2018 model iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR modellerinde yer alıp almayacağı ise şu an için bilinmiyor.