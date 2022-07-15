ABD merkezli teknoloji devi Apple için uygulama geliştirenler, bir süredir teknik aksaklıklarla karşılaşıyorlar. Apple'ın geliştiriciler için oluşturduğu portala baktığımızda, bazı hizmetlerde teknik sorunlar yaşandığı ve erişimin mümkün olmadığını görüyoruz. Apple, sorunun nedenini açıklamazken çalışmalar devam ediyor gibi görünüyor.
Apple geliştiricilerini etkileyen sorun, ülke veya bölge fark etmeden, tüm geliştiricileri ilgilendiriyor. Apple tarafından konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmaması, sorunların bir süre daha devam edebileceğini düşündürüyor. Eğer bir Apple geliştiricisiyseniz, projelerinizi sürdürmeye devam etmeden önce Apple'ın geliştirici portalını kontrol etmenizi şiddetle tavsiye ederiz.
İşte Apple'ın kesinti yaşanan geliştirici hizmetleri
- App Store - TestFlight
- App Store Connect
- App Store Connect - App Processing
- App Store Connect - App Upload
- Xcode Cloud
Apple'ın geliştirici portalındaki verilere baktığımızda, yaşanan kesintinin sıradan kullanıcıları etkilemediğini görüyoruz. Ancak örneğin App Store'un uygulama güncelleme hizmeti an itibarıyla çalışmıyor. Bu durum, bireysel kullanıcıları kısmen de olsa etkileyebilir. Uygulamalar, sorun giderilene kadar güncellemeyecektir.