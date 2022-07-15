Apple'ın geliştirici hizmetlerinde kesintiler yaşanıyor. Bir süredir devam eden kesintilerin nedeni bilinmiyor. Apple'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, yaşanan sorunların sıradan kullanıcıları etkileme olasılığı pek de yok gibi görünüyor. Tabi güncellenemeyen uygulamalar dışında...

ABD merkezli teknoloji devi Apple için uygulama geliştirenler, bir süredir teknik aksaklıklarla karşılaşıyorlar. Apple'ın geliştiriciler için oluşturduğu portala baktığımızda, bazı hizmetlerde teknik sorunlar yaşandığı ve erişimin mümkün olmadığını görüyoruz. Apple, sorunun nedenini açıklamazken çalışmalar devam ediyor gibi görünüyor.

Apple geliştiricilerini etkileyen sorun, ülke veya bölge fark etmeden, tüm geliştiricileri ilgilendiriyor. Apple tarafından konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmaması, sorunların bir süre daha devam edebileceğini düşündürüyor. Eğer bir Apple geliştiricisiyseniz, projelerinizi sürdürmeye devam etmeden önce Apple'ın geliştirici portalını kontrol etmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

İşte Apple'ın kesinti yaşanan geliştirici hizmetleri

App Store - TestFlight

App Store Connect

App Store Connect - App Processing

App Store Connect - App Upload

Xcode Cloud

Apple'ın geliştirici portalındaki verilere baktığımızda, yaşanan kesintinin sıradan kullanıcıları etkilemediğini görüyoruz. Ancak örneğin App Store'un uygulama güncelleme hizmeti an itibarıyla çalışmıyor. Bu durum, bireysel kullanıcıları kısmen de olsa etkileyebilir. Uygulamalar, sorun giderilene kadar güncellemeyecektir.