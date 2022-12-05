Apple'ın bir süredir gündemden düşmeyen genişletilmiş gerçeklik gözlüğü ertelenmiş olabilir. Güvenilir bir kaynağa göre tedarik sorunları, gözlüğü 2023'ün ikinci yarısına itti.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, son dönemlerde yepyeni bir ürünle gündeme geliyor. Bu ürün yıllardır konuştuğumuz ancak bir türlü göremediğimiz "genişletilmiş gerçeklik" gözlüğü. Aslına bakacak olursak bu tür ürünler için karma gerçeklik gözlüğü diyorduk ancak Apple, bu tabiri değiştirmiş durumda.

Şimdiyse Apple'ın yeni ürünü ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Deneyimli bir Apple analisti olan Ming-Chi Kuo'nun yaptığı son açıklamalara göre genişletilmiş gerçeklik gözlüğü, bir süre gecikecek. Peki neden?

Tedarik sorunları, Apple'ı zora sokmuş gibi görünüyor

Ming-Chi Kuo'nun açıklamasına göre Apple, genişletilmiş gerçeklik gözlüğünün bileşenleriyle ilgili tedarik sorunları yaşıyor. Bu da zorunlu bir gecikmeye yol açacak. Daha öncelerde 2023'ün başı olarak nitelendirilen gözlük, gelen son haberlere göre yılın ikinci yarısına kalmış durumda. Kuo'ya göre Apple, genişletilmiş gerçeklik gözlüğünün seri üretimine 2023'ün başında anca başlayacak. Oysa ki Apple'ın Ocak 2023'te bir lansman gerçekleştirmesi ve kısa bir süre sonra da gözlük satmaya başlaması bekleniyordu.

Sanal ve artırılmış gerçeklik sektörü paydaşları, Apple'ın yeni ürününe kilitlenmiş durumdalar. Zira bu ürünün devrim yapması ve pek çok kişinin ilgisini çekmesi bekleniyor. Ancak genişletilmiş gerçeklik gözlüğü, herkes için uygun olmayacak. Zira iddialara göre bu gözlük, Apple'ın en pahalı ürünleri arasında yer alacak.

Apple'ın genişletilmiş gerçeklik gözlüğü kaç para olacak?