Yeni gelen bilgilere göre Apple, düşen iPhone satışları nedeni ile radikal bazı değişiklikleri gündemine almış durumda. Bunların başında gelecek iPhone modellerine ekrana gömülü parmak izi tarayıcı getirmek bulunuyor.

Apple, geçtiğimiz Eylül ayında düzenlediği lansman etkinliği ile birlikte yeni premium akıllı telefonları iPhone Xs ve iPhone Xs Max’i, ayrıca yeni uygun fiyatlı modeli iPhone XR’ı resmi olarak tanıttı. iPhone Xs Max, 6.5 inçlik devasa ekranı ile Apple’ın şu ana kadarki en büyük ekranlı iPhone modeli olurken; iPhone XR ise çentikli ekrana sahip ilk uygun fiyatlı iPhone modeli oldu.

Tüm cihazlar Apple’ın yeni süper güçlü işlemcisi A12’den güç alıyor ve premium modeller 4GB RAM’leri ile Android rakiplerini neredeyse yakalıyordu. Apple’ın planlarına göre cihazların performansındaki bu muhteşem iyileştirmeler, iOS 12’nin getirdiği yeni özellikler ile birleşince 2018 model iPhone’lar için muhteşem bir cazibe oluşturacaktı. Fakat Apple’ın planı tutmadı ve tüketiciler, yeni iPhone’lara büyük bir ilgi göstermedi.

2018 model iPhone’ların beklenenin çok altında satış miktarına ulaşması, Apple’ı gelecek iPhone modelleri için ‘geri adım’ atmaya itti. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Apple, ‘çok güvendiği’ Face ID teknolojisinden vazgeçerek 2019 model iPhone’larda parmak izi teknolojisine geri dönecek. Ancak bu kez parmak izi tarayıcı fiziksel olmayacak ve ekranın altında yer alacak. Şaşırdık mı?

İddiaya göre Apple, ekrana gömülü parmak izi tarayıcı için O-film, General Interface Solution ve TPK Holding şirketleri ile iletişime geçmiş durumda. Peki bu şirketlerin en büyük ortak noktası ne? Galaxy S10 ile birlikte tanışacağımız ultrasonik parmak izi tarayıcıyı üretecek şirket olmaları. Yani Apple, yeni bir teknoloji kullanacak olsa da ayağını sağlam basmaya devam ediyor.

Apple, ekrana gömülü parmak izi tarayıcıyı ilk olarak 2019 model iPad’lerde kullanacak. Çünkü ekrana gömülü parmak izi tarayıcı, Face ID’ye göre daha düşük maliyete sahip ve Apple’ın iPhone’lara söz konusu teknolojiyi entegre etmeden önce test edebileceği bir platform bulması gerekiyor. iPad’ler, ultrasonik parmak izi tarayıcının premium Apple ürünlerine gelip gelmeyeceğine karar vermek için muhteşem bir test ürünü olabilir.

Apple, parmak izi tarayıcıyı geri getirecek olsa da Face ID’den vazgeçmeyecek. Face ID bir alternatif olarak cihazlarda bulunmaya devam edecek. Ayrıca Apple’ın Face ID ve parmak izi tarayıcının birlikte çalıştığı bir iki adımlı doğrulama sistemi geliştirmesi de muhtemel. Ancak şirketin yine eleştirilerin odağı haline gelmemesi için bu sistemi zorunlu tutmak yerine alternatif olarak sunması mantıklı olacaktır.